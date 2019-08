Redmi TV: 70-дюймовый дисплей и 64-битным процессор

Новинка получила название Redmi TV и 70-дюймовый дисплей с разрешением 4K и поддержкой HDR. Телевизор оснащен технологией Picture Quality Engine шестого поколения и четырехъядерным 64-разрядным процессором Amlogic с максимальной тактовой частотой 1.5 ГГц, а также графическим чипом Mali-450 с частотой до 750 МГц.

В Redmi TV также установлено 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, три порта HDMI и два обычных USB. есть поддержка технологий Dolby Audio и DTS-HD audio, а еще встроенный голосовой ассистент, который можно вызвать с пульта или голосом. В качестве системы выступает фирменная оболочка PatchWall.

Продажи телевизора стартуют уже в ближайшее время с очень "вкусным" ценником - $531. Доберется ли Redmi TV до нас, пока неизвестно.

Redmi released a smart TV. The 70-inch 4K screen with HDR support sports a simple design with minimal bezels. The price landed at 3799 yuan ($530/Rs.38,100).#RedmiTV #SmartTV pic.twitter.com/C9xNhaN98S

— Pandaily (@thepandaily) August 29, 2019