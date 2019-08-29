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Redmi TV: 70-дюймовый дисплей и 64-битным процессор

Redmi TV: 70-дюймовый дисплей и 64-битным процессор
14:05 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Xiaomi сегодня показала свой первый смарт-телевизор под брендом Redmi.

Новинка получила название Redmi TV и 70-дюймовый дисплей с разрешением 4K и поддержкой HDR. Телевизор оснащен технологией Picture Quality Engine шестого поколения и четырехъядерным 64-разрядным процессором Amlogic с максимальной тактовой частотой 1.5 ГГц, а также графическим чипом Mali-450 с частотой до 750 МГц.

В Redmi TV также установлено 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, три порта HDMI и два обычных USB. есть поддержка технологий Dolby Audio и DTS-HD audio, а еще встроенный голосовой ассистент, который можно вызвать с пульта или голосом. В качестве системы выступает фирменная оболочка PatchWall.

Продажи телевизора стартуют уже в ближайшее время с очень "вкусным" ценником - $531. Доберется ли Redmi TV до нас, пока неизвестно.

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Напомним, что компания Xiaomi запустила на краудфандинге сбор средств на новую версию светильника MiJia Night Light 2. Новинка получила пластиковый корпус со специальной магнитной конструкцией, благодаря которой устройство можно поворачивать в любую сторону. Крепится MiJia Night Light 2 на кровать, шкаф или стену с помощью двухстороннего скотча.

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Телевизоры, Xiaomi, Redmi TV.
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