Redmi TV: 70-дюймовый дисплей и 64-битным процессор

Новости технологии:Компания Xiaomi сегодня показала свой первый смарт-телевизор под брендом Redmi.

Новинка получила название Redmi TV и 70-дюймовый дисплей с разрешением 4K и поддержкой HDR. Телевизор оснащен технологией Picture Quality Engine шестого поколения и четырехъядерным 64-разрядным процессором Amlogic с максимальной тактовой частотой 1.5 ГГц, а также графическим чипом Mali-450 с частотой до 750 МГц.

В Redmi TV также установлено 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, три порта HDMI и два обычных USB. есть поддержка технологий Dolby Audio и DTS-HD audio, а еще встроенный голосовой ассистент, который можно вызвать с пульта или голосом. В качестве системы выступает фирменная оболочка PatchWall.

Продажи телевизора стартуют уже в ближайшее время с очень "вкусным" ценником - $531. Доберется ли Redmi TV до нас, пока неизвестно.

Redmi released a smart TV. The 70-inch 4K screen with HDR support sports a simple design with minimal bezels. The price landed at 3799 yuan ($530/Rs.38,100).#RedmiTV #SmartTV pic.twitter.com/C9xNhaN98S — Pandaily (@thepandaily) August 29, 2019

Напомним, что компания Xiaomi запустила на краудфандинге сбор средств на новую версию светильника MiJia Night Light 2. Новинка получила пластиковый корпус со специальной магнитной конструкцией, благодаря которой устройство можно поворачивать в любую сторону. Крепится MiJia Night Light 2 на кровать, шкаф или стену с помощью двухстороннего скотча.