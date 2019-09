IFA 2019: на выставке представили новый телевизор Honor Vision (Фото)

Для умного дома

Оба телевизора работают на восьмиядерном процессоре Huawei Honghu 818 и оснащены 55-дюймовым 4K HDR дисплеем. Благодаря тонким рамкам экран занимает 94% поверхности передней панели.

Гаджет поддерживает функцию Family Note Function, с помощью которой можно всего за 20 секунд передать 600 миллионов изображений со смартфона. Ещё одна функция - Magic link, работающая через NFC, позволит настроить телевизор с мобильного устройства, узнать погоду и найти нужные программы. Джордж Чжао президент Honor говорит:

"Honor Vision призван изменить опыт использования устройств в этой категории. Honor Vision будет играть важную роль в концепции устройств для дома. Это не только домашний развлекательный центр, но и центр обмена информацией, а также взаимодействия с несколькими устройствами одновременно".

Honor Vision Pro can show photos shared in the cloud. Also can control home connected devices and more #Honor pic.twitter.com/LepCPUKEx0

