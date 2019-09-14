Искусственный интеллект закончил 100-летнюю симфонию Густава Малера (Видео)

Новости технологии:Искусственный интеллект завершил симфонию, которая не была дописанной более 100 лет.

На австрийском фестивале Ars Electronica сыграли конец симфонии, которую дописал искусственный интеллект. Он закончил симфонию автора на основе его музыкального стиля.

Искусственный интеллект завершил симфонию № 10 Густава Малера, которая оставалась недописанной более 100 лет, сообщает TechXplore.

Искусственный интеллект изучал первые минуты симфонии и предлагал четыре варианта продолжения. Ученые отбирали наиболее подходящие, после чего снова запускали нейросеть.

Ученые говорят, что все предложенные нейросетью варианты были удачными и результат их порадовал. По их мнению, окончание композиции идеально сочетается с оригинальным началом