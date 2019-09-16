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Будущее уже наступило: ALI Technologies представит летающий мотоцикл

Будущее уже наступило: ALI Technologies представит летающий мотоцикл
20:44 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay.com

Новости технологии:В следующем месяце японская компания A.L.I. Technologies представит летающий мотоцикл Speeder, внешне напоминающий гидроцикл.

Для того, чтобы снизить массу, производитель использовал углепластик. Летать мотоцикл будет благодаря двигателям с пропеллерами, расположенным спереди и сзади. Поднимается и приземляется транспорт вертикально, перемещается на высоте нескольких десятков сантиметров.

Скорее всего, Speeder будет использоваться для спасения жизни во время бедствий в местах, где колёсные транспортные средства не смогут передвигаться: на море, в пустынях и болотах. Представители компании говорят:

"Было трудно добиться хорошего дизайна при одновременном повышении безопасности и комфорта, а также реализации плавного управления"

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Speeder покажут уже в следующем месяце. Ограниченную серию представят во второй половине 2020 года, а серийные модели — во второй половине 2021 года.

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Технологии, Техно, Летающий мотоцикл, A.L.I. Technologies.
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