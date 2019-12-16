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Vivo X30 Pro: новинку официально представили

Vivo X30 Pro: новинку официально представили
17:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:В Китае официально представили новый флагманский камерофон компании Vivo, который получил название Vivo X30 Pro.

Презентация проходила довольно громко. Для эффектности организаторы направили в небо прожекторы, которые изобразили латинскую букву V.

Камера

Основная камера состоит из четырех модулей. Основной получил разрешение 64 Мп. Дополнительно установлены датчики изображения разрешением 32 и 8 Мп, а также перископна камера на 13 Мп, которая обеспечивает 60-кратный цифровой зум. Камера оснащена системами электронной и оптической стабилизации изображения.

Помимо впечатляющего зума, широкоугольного модуля и портретной съемки, которые есть в большинстве современных смартфонов Vivo X30 Pro получил отдельный режим для съемки Луны под названием Super Moon Mode.

Другие характеристики

Сердцем смартфона выступает монокристальная система Exynos 980 с поддержкой 5G. Емкость аккумулятора составляет 4350 мА*ч, поддерживается быстрая зарядка FlashCharge мощностью 33 Вт.

Идеальный: Vivo представил новый кабель для зарядки смартфонов

Дата выхода и цена

О цене и дате выхода смартфона пока ничего не известно, однако компания сообщит об этом в ближайшее время.

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Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Vivo, Девайс, Техно, Камерофоны, Vivo X30 Pro.
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