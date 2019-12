Vivo X30 Pro: новинку официально представили

Презентация проходила довольно громко. Для эффектности организаторы направили в небо прожекторы, которые изобразили латинскую букву V.

Камера

Основная камера состоит из четырех модулей. Основной получил разрешение 64 Мп. Дополнительно установлены датчики изображения разрешением 32 и 8 Мп, а также перископна камера на 13 Мп, которая обеспечивает 60-кратный цифровой зум. Камера оснащена системами электронной и оптической стабилизации изображения.

Помимо впечатляющего зума, широкоугольного модуля и портретной съемки, которые есть в большинстве современных смартфонов Vivo X30 Pro получил отдельный режим для съемки Луны под названием Super Moon Mode.

The Vivo X30 Pro camera quality has surprised me (at least the one being showcased).#vivo #vivoX30 #jovios #vivoX30Pro pic.twitter.com/5cIfiOkw8H

— Mukul Sharma (@stufflistings) December 16, 2019