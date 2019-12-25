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В Сети показали концепт iPhone 12 (Видео)

В Сети показали концепт iPhone 12 (Видео)
11:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Благодаря многочисленным утечкам мы уже можем увидеть концепт iPhone 12 на видео.

По традиции, свои новые флагманские смартфоны компания Apple представит осенью. Поэтому новый iPhone 12 официально покажут в сентябре 2020 года.

Известный инсайдер Бен Гескин опубликовал ролик, в котором можно увидеть концепт смартфона iPhone 12. Он создал видео на основе имеющихся слухов и утечек.

Что изменится

Как утверждает инсайдер, новый смартфон от Apple может наконец избавиться от выреза в экране (за что компанию критикуют пользователи). iPhone 12 должны представить в двух моделях: с диагональю экранов на 5,4 и 6,1 дюймов. 

Что касается внешнего вида, то он должен позаимствовать детали с модели iPhone 4. Основная камера будет двойной и ее разместят в таком же квадратном модуле, как и iPhone 11.

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Все новые смартфоны получат поддержку сети 5G.

Цена

В сети уже появилась и стоимость будущих новинок. По слухам, iPhone 12 будет стоить 699-799 долларов (16 786-19 074 гривен).

Продвинутее модель iPhone 12 Plus будет оценена в 799-899 (19 074-21 461 гривен).

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Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Телефоны, Техно, iPhone 12, Концепт iPhone 12.
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