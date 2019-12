В Сети показали концепт iPhone 12 (Видео)

По традиции, свои новые флагманские смартфоны компания Apple представит осенью. Поэтому новый iPhone 12 официально покажут в сентябре 2020 года.

Известный инсайдер Бен Гескин опубликовал ролик, в котором можно увидеть концепт смартфона iPhone 12. Он создал видео на основе имеющихся слухов и утечек.

Что изменится

Как утверждает инсайдер, новый смартфон от Apple может наконец избавиться от выреза в экране (за что компанию критикуют пользователи). iPhone 12 должны представить в двух моделях: с диагональю экранов на 5,4 и 6,1 дюймов.

Here’s new concept for Apple’s 2020 iPhone 12

Rumors suggest that Apple will introduce 5.4-inch and 6.1-inch OLED iPhone with dual-camera setup and 5G, with design similar to the iPhone 4. So that’s what @smazizg and I made

We hope you like it! and RT pic.twitter.com/QySt6I1EB0

— Ben Geskin (@BenGeskin) December 23, 2019