Prestigio Click&Touch: клавиатура и тачпад в одном корпусе

Новости технологии:Prestigio анонсировала Click&Touch - первую в мире клавиатуру-тачпад.

Компания Prestigio анонсировала вчера в Украине свою новую необычную клавиатуру Click&Touch.

Новинка получила пластиковый корпус весом 300 г и следующие габариты: 283×132×18 мм. Главная особенность устройства — встроенные сенсоры, которые позволяют управлять курсором прямо на поверхности клавиш. Для этого надо провести пальцем по кнопкам, как по сенсорной панели: касание одним пальцем осуществляет левый клик, двумя пальцами ­— правый. Чтобы активировать скролинг надо провести двумя пальцами вниз.

По словам компании, это первая в мире клавиатура с такой технологией, но в своё время Lenovo выпустила похожее устройство. Правда производитель его позиционировал больше как мультимедийный контроллер.

Prestigio Click&Touch ещё может похвастаться функцией "умного переключения". Она определяет в каком режиме работает пользователь и сама переключается между клавиатурой и тачпадом. Устройство подключается по Bluetooth или через порт USB-C. Работает клавиатура не только с ПК, но и с "умными" телевизорами, интерактивными панелями и т.д.

Prestigio Click&Touch уже появилась в продаже с ценником в 3000 грн.