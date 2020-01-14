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Prestigio Click&Touch: клавиатура и тачпад в одном корпусе

Prestigio Click&Touch: клавиатура и тачпад в одном корпусе
04:36 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Prestigio анонсировала Click&Touch - первую в мире клавиатуру-тачпад.

Компания Prestigio анонсировала вчера в Украине свою новую необычную клавиатуру Click&Touch.

Новинка получила пластиковый корпус весом 300 г и следующие габариты: 283×132×18 мм. Главная особенность устройства — встроенные сенсоры, которые позволяют управлять курсором прямо на поверхности клавиш. Для этого надо провести пальцем по кнопкам, как по сенсорной панели: касание одним пальцем осуществляет левый клик, двумя пальцами ­— правый. Чтобы активировать скролинг надо провести двумя пальцами вниз.

По словам компании, это первая в мире клавиатура с такой технологией, но в своё время Lenovo выпустила похожее устройство. Правда производитель его позиционировал больше как мультимедийный контроллер.

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Prestigio Click&Touch ещё может похвастаться функцией "умного переключения". Она определяет в каком режиме работает пользователь и сама переключается между клавиатурой и тачпадом. Устройство подключается по Bluetooth или через порт USB-C. Работает клавиатура не только с ПК, но и с "умными" телевизорами, интерактивными панелями и т.д.

Prestigio Click&Touch уже появилась в продаже с ценником в 3000 грн.

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Гаджеты, Клавиатура, Prestigio, Тачпад.
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