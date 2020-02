Появились умные свалки, которые ругаются из-за неправильной сортировки

Канадская компания Intuitive AI создала умные мусорные баки Oscar. Они оснащены технологией распознавания мусора.

Как передает The Next Web, контейнеры Oscar умеют определять, что держат в руках те, кто к ним подходит.

Детали

Контейнер Oscar распознает мусор и на экране показывает, в какое отделение его надо выбросить. Если же человек проигнорирует эти указания и отправит мусор не в тот контейнер Oscar ругается. Если все выполнить правильно, то контейнер скажет: "Молодец!"

With the launch of #Oscar, our #AIForZeroWaste at the @yvrairport we're able to nudge thousands of travelers every single day! #zerowaste #AIforGoodhttps://t.co/b62Ytj7vVk

— Intuitive AI (@Intuitive_AI) May 7, 2019