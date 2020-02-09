Появились умные свалки, которые ругаются из-за неправильной сортировки

Канадская компания Intuitive AI создала умные мусорные баки Oscar. Они оснащены технологией распознавания мусора.
Как передает The Next Web, контейнеры Oscar умеют определять, что держат в руках те, кто к ним подходит.
Детали
Контейнер Oscar распознает мусор и на экране показывает, в какое отделение его надо выбросить. Если же человек проигнорирует эти указания и отправит мусор не в тот контейнер Oscar ругается. Если все выполнить правильно, то контейнер скажет: "Молодец!"
With the launch of #Oscar, our #AIForZeroWaste at the @yvrairport we're able to nudge thousands of travelers every single day! #zerowaste #AIforGoodhttps://t.co/b62Ytj7vVk
— Intuitive AI (@Intuitive_AI) May 7, 2019
Сейчас такие умные контейнеры уже есть в некоторых аэропортах и торговых центрах в Канаде и США. Интересно, что количество людей, которые с подсказкой бросают мусор в правильное отделение, выросло на 300%.
В компании также говорят, что намерены создать базу с изображениями различных видов отходов. По их словам, сейчас у WasteNet (так называется база) есть уже более миллиона предметов.