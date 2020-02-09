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Появились умные свалки, которые ругаются из-за неправильной сортировки

Появились умные свалки, которые ругаются из-за неправильной сортировки
15:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Если человек бросает неправильно отсортированный мусор, контейнеры буквально ругаются.

Канадская компания Intuitive AI создала умные мусорные баки Oscar. Они оснащены технологией распознавания мусора.

Как передает The Next Web, контейнеры Oscar умеют определять, что держат в руках те, кто к ним подходит.

Детали

Контейнер Oscar распознает мусор и на экране показывает, в какое отделение его надо выбросить. Если же человек проигнорирует эти указания и отправит мусор не в тот контейнер Oscar ругается. Если все выполнить правильно, то контейнер скажет: "Молодец!" 

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Сейчас такие умные контейнеры уже есть в некоторых аэропортах и торговых центрах в Канаде и США. Интересно, что количество людей, которые с подсказкой бросают мусор в правильное отделение, выросло на 300%.

В компании также говорят, что намерены создать базу с изображениями различных видов отходов. По их словам, сейчас у WasteNet (так называется база) есть уже более миллиона предметов.

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Технологии, Свалки, Техно, Умные свалки.
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