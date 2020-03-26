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Facebook готовится открыть центр информирования о COVID-19 для всего мира

Facebook готовится открыть центр информирования о COVID-19 для всего мира
06:42 Сегодня Телеграф УНН

Новости технологии:Facebook представит сервис для информирования пользователей по всему миру про коронавирус.

Американская компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, намерена вскоре предложить пользователям по всему миру сервис с информацией о новом коронавирусе.

Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении компании, передает УНН.

"На прошлой неделе мы открыли центр информирования о COVID-19, он сейчас доступен в верхней части ленты новостей Facebook в ряде стран. В нем в режиме реального времени публикуется последняя информация от управлений здравоохранения государств и международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), — отметили в Facebook. — Скоро центр информирования о COVID-19 будет доступен по всему миру".

В компании отметили, что более 1 млрд пользователей Facebook и Instagram были ознакомлены через эти соцсети с материалам ВОЗ и других организаций. Facebook также предоставляет ВОЗ возможность размещать в социальных сетях объявления и рассылать через мессенджеры компании оповещения о вирусе.

Напомним: 

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Facebook, Коронавирус, Covid-19.
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