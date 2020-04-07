Коронавирус и 5G: Youtube принялся за удаление конспирологического контента

Новости технологии:YouTube удаляет видео, которые связывают распространение коронавируса с 5G.

Администрация YouTube заявила, что она будет удалять все видео, в которых рассказывается о связи между пандемией коронавируса и распространением 5G. По их словам, эти материалы нарушают правила платформы и пропагандируют "теории, не обоснованные с научной точки зрения".

YouTube оставит на платформе конспирологические ролики, в которых коронавирус не упоминается напрямую. Такие видео останутся в сервисе в качестве "пограничного контента". Эти видео исключат из поиска и инструменты сервиса не будут их продвигать.

"У нас также есть четкая политика, которая запрещает видеоролики, рекламирующие необоснованные с медицинской точки зрения методы для предотвращения коронавируса. Мы быстро удаляем видео, нарушающие эти правила", — отметили в YouTube.

По мнению сторонников этой теории, коронавирус распространяется во всех городах, где есть 5G. Из-за этого сожжены пять вышек в Бирмингеме, Ливерпуле, Меллинге и Мерсисайде — по данным полиции, все участники акции просмотрели фейковые видео на YouTube и Facebook c конспирологической теорией об эпидемии коронавируса в пригороде Ливерпуля Аигберте.

Напомним: