Не для детей: Ghost of Tsushima "ушла на золото", получив "взрослый" рейтинг

Эксклюзивная Ghost of Tsushima для PlayStation 4 пережила перенос релиза. Теперь же разработчикам некуда отступать, ведь игра "ушла на золото".

Sucker Punch объявили, что разработка Ghost of Tsushima завершена, и игра выйдет в назначенный срок — 17 июля. "Уход на золото" означает, что игра получила финальную играбельную версию, которая попадет на диски и в PlayStation Store. Все же на этом работа Sucker Punch не заканчивается, ведь до релиза команде нужно подготовить патч первого дня.

Ко всему игра обзавелась рейтингом от ESRB, получив возрастное ограничение 17+ или M (для взрослых). В описании агентства говорится, что игроки могут расправляться с врагами катаной, луком или отравленными дротиками. Ко всему некоторые атаки приводят к обезглавливанию, расчленению, а также присутствуют акты интенсивного насилия вроде поджигания противников. В одной сцене отрубленную голову и вовсе показывают во весь экран.

Напомним, что действия Ghost of Tsushima разворачиваются в 1274 году на острове Цусима, который атакуют монголы. Главному герою же предстоит собственным клинком и руками отбивать налет. Sucker Punch обещают открытый мир с секретами и точками интересов, вариативность в сражениях, а также захватывающую историю.

Подробнее посмотреть на игровой процесс Ghost of Tsushima можно в предыдущей новости об игре. Релиз состоится в 17 июля эксклюзивно на PlayStation 4. В PlayStation Store уже доступен предзаказ базовой версии игр за 1 899 грн, а также Digital Deluxe Edition, которое обойдется уже в 2 199 грн. Последнее также включает в себя:

полную версию игры

1 очко техники

оберег "Милость Хатимана"

косметический набор "Герой Цусимы": золотая маска, доспехи, набор мечей, конь, седло

цифровой мини-артбук

комментарии разработчиков

тема "Самурай" для PS4

фильм об игре

динамическая тема Дзина Сакая для PS4

Напомним, The Last of Us Part 2 стала самым крупным релизом года для PlayStation 4 среди коробочных версий игр. Предыдущий рекорд держала Animal Crossing: New Horizons, но TLOU 2 обогнала эксклюзив Switch на 40%.