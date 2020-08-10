В приложении WhatsApp скоро появится новая функция

WhatsApp один из самых популярных мессенджеров в мире, но у приложения нет нормальной кроссплатформенности. Но к счастью, эта досадная ошибка в скором времени будет исправлена.

Разработчики приложения WhatsApp готовят новую функцию для приложения. Об этом сообщают специалисты из WABetaInfo.

Разработчики собираются добавить в мессенджер поддержку одной учетной записи одновременно на нескольких гаджетах.

Также в программе появится возможность синхронизировать чаты между Android и iOS. Сейчас же для этого приходится пользоваться сторонними платными сервисами.

Когда появится данное нововведение пока неизвестно. Вероятно, что сначала обновление добавят в бета-версию, а потом уже и в стабильный релиз.