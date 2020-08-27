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"Более комплексный подход к улучшению вашего здоровья": Amazon представила новый фитнес-браслет и сервис Amazon Halo

"Более комплексный подход к улучшению вашего здоровья": Amazon представила новый фитнес-браслет и сервис Amazon Halo
21:45 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Amazon представила облачный сервис Amazon Halo и фитнес-браслет Amazon Halo Band, которые предназначены для контроля за состоянием здоровья пользователя.

Amazon Halo Band и сервис Amazon Halo работают в связке. Halo Band отличается от современных браслетов, так как у него нет экрана, а вся информация отображается в приложении на смартфоне. Он имеет акселерометр, датчик температуры, сканер пульса и пару микрофонов, которые можно отключить.

"Здоровье — это намного больше, чем просто количество шагов, которые вы делаете за день или сколько часов вы спите. Amazon Halo сочетает в себе новейшие достижения медицины, высокоточные данные, собираемые с помощью датчиков Halo Band, и ультрасовременный искусственный интеллект, чтобы предложить более комплексный подход к улучшению вашего здоровья и благополучия", — заявляет Маулик Маджмудар (Maulik Majmudar), главврач Amazon Halo.

Система учитывает характер и интенсивность движений, а также движения, пульс и температуру кожи во время сна, после чего все переводится в баллы по рекомендациям American Heart Association.

Также можно оценить состояние своего тела: фотографии будут анализировать с помощью компьютерного зрения и машинного обучения. В результате получается 3D-модель тела с указанием процента жира и индекса массы тела.

Кроме того, ИИ сможет оценить ваш голос в плане энергичности и позитивности. Таким образом вы сможете понять, как звучит ваш голос для окружающих и когда вы грубите, сами того не замечая.

Amazon Halo также предлагает тренировки и рекомендации. Все данные конфиденциальны и будут удаляться с серверов компании после анализа и получения результата.

Браслет защищен от воды, выдерживает погружения на глубину до 50 метров. Одного заряда хватит на 7 дней работы с отключенной функцией распознавания голоса или на 2 дня со включенной функцией. На полную зарядку необходимо около 90 минут.

Поначалу Amazon Halo будет стоить $65, через время цена вырастет до $100. В эту стоимость входит полугодовая подписка на Amazon Halo, после чего членство автоматически продлевается за $4 в месяц. Без подписки доступ к функциям будет ограничен.

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Браслет будет предлагаться в трех размерах и трех цветовых вариантах капсулы (Onyx, Silver, Rose Gold). Пока на выбор есть три цвета ремешков, но потом добавят новые расцветки. Тканевые ремешки можно будет докупить за $19,99, силиконовые — за $15,99.

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Все по теме:

Гаджеты, Amazon, Технологии, Техно, Смарт-браслет.

Автор:

Телеграф
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