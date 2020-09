Xiaomi Redmi Earphones: компания презентовала новые проводные наушники

Наушники получили 10-миллиметровые драйверы и сертификацию Hi-Res Audio, которая говорит о том, что модель может похвастаться высококачественным звуком.

Также Redmi Earphones имеют 1.25-метровый кабель c Y-образной конструкцией и позолоченным разъёмом, микрофон, одну кнопку управления, а также магнит.

#RedmiEarphones feature:

BOLD colours: Red, Black and Blue!

High-res Audio Certified by the Japanese Audio Association!

13g ultra-lightweight

Sleek Aluminium alloy design

sturdy L-shaped audio pin#WiredForEverything! pic.twitter.com/vjQgAAD4gO

— Redmi India - #Redmi9A is here! (@RedmiIndia) September 2, 2020