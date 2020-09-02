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Xiaomi Redmi Earphones: компания презентовала новые проводные наушники

Xiaomi Redmi Earphones: компания презентовала новые проводные наушники
15:24 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Xiaomi провела сегодня в Индии презентацию бюджетника Redmi 9A, на которой показала ещё и новый продукт: проводные наушники Redmi Earphones.

Наушники получили 10-миллиметровые драйверы и сертификацию Hi-Res Audio, которая говорит о том, что модель может похвастаться высококачественным звуком.

Также Redmi Earphones имеют 1.25-метровый кабель c Y-образной конструкцией и позолоченным разъёмом, микрофон, одну кнопку управления, а также магнит.

В комплекте с наушниками идут сменные амбушюры разных размеров. Кстати, весит данная модель всего 13 грамм.

 

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Наушники начнут продавать в Индии 7 сентября с ценником всего 5 долларов США. В наличии будет три расцветки: синяя, красная и чёрная. Появятся ли Redmi Earphones в нашем регионе — неизвестно.

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Все по теме:

Наушники, Гаджеты, Технологии, Техно, Xiaomi, Redmi.

Автор:

Телеграф
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