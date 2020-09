Watch Dogs 2, Stick It to the Man и Football Manager 2020: в Epic Games Store началась бесплатная раздача

Epic Games Store запустил очередную раздачу бесплатных игр, лишив ценника сразу три проекта.

В преддверии выхода Watch Dogs Legion у всех незнакомых с серией появился шанс познакомиться благодаря Epic Games Store.

Магазин запустил очередную раздачу бесплатных игр, и в этот раз ценника лишились Watch Dogs 2, Stick It to the Man и Football Manager 2020.

Watch Dogs 2 рассказывает историю молодого хакера Маркуса Холлоуэя. Парень присоединяется к группе DedSec, которая пытается уничтожить ctOS 2.0 - операционную систему города Сан-Франциско. Благодаря ей преступные организации могут следить за людьми, и главному герою предстоит это остановить.

В Stick It To The Man! геймерам предстоит помочь уже с личными проблемами главного героя. Испытатель защитных касок Рей просыпается с торчащей из головы рукой, которая дает ему ментальные способности.

Название Football Manager 2020 говорит само за себя: выбираем команду, продумываем для нее какую-то тактику и придерживаемся ее. Притом игрок будет не только решать, кто выходит на поле, а участвовать в тренировках футболистов, инициировать трансферы и делать клуб популярнее.

