В Facebook и Instagram теперь можно писать исчезающие сообщения

Компания Facebook представила новую функцию исчезающих сообщений - Vanish Mode, которая теперь доступна в Facebook Messenger и Instagram.

Об этом сообщает "Messenger" в Twitter.

"Функция предназначена для более непринужденных бесед и позволяет пользователям устанавливать автоматическое удаление чатов после того, как сообщение прочитано или чат закрыт", - говорится в сообщении.

