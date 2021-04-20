Facebook запускает клон Clubhouse: что об этом известно

В социальной сети Facebook вскоре появятся новые функции, связанные с аудио: создание и просмотр подкастов, аудиокомнат и набор новых инструментов для создания аудио.

Об этом сообщил руководитель приложений Facebook Фиджи Симо (Fidji Simo) в статье, опубликованной в понедельник, 19 апреля.

"В Facebook мы наблюдаем постоянный рост количества аудио на наших платформах, от аудиозвонков до аудиосообщений в WhatsApp и Messenger. Мы работаем над тем, чтобы звуковые сообщения было проще записывать и сделать их интереснее, включая возможность отправлять друзьям знакомые аудиоклипы, которые варьируются от звуковых эффектов, таких как щебетание сверчков, до цитат из популярных песен. Но мы знаем, что есть еще больше социальных возможностей, которые нужно создать, чтобы помочь людям сказать то, что они хотят сказать, открыть для себя новые голоса, которых они раньше не слышали, или обмениваться идеями со скоростью звука", - пишет Симо.

Она рассказала, что соцсеть инвестировала в полный спектр аудиотехнологий с тем, чтобы улучшить качество звука, субтитров и перевод речи для улучшения комфорта пользователей соцсетей: "Будь то подробный разговор или ваши мимолетные мысли, мы создаем аудио инструменты и форматы, которые соединяют людей с тем, что им небезразлично".

Так, среди анонсируемых разработчиками нововведений "Sound Studio in Your Pocket" ("Звуковая студия в вашем кармане") - набор новых инструментов для создания аудио.

"Мы давно инвестируем в аудиотехнологии, такие как преобразование речи в текст и преобразование голоса, и сделаем их доступными в инструменте создания аудио непосредственно в приложении Facebook. Благодаря нашим достижениям в области искусственного интеллекта мы можем сделать качество звука волшебным, даже если вы снимаете на оживленном углу улицы. Вы сможете использовать музыку из Коллекции звуков Facebook в качестве фона для своей истории, чтобы задать тон. А с возможностью микширования звуковых дорожек, растущей коллекцией звуковых эффектов, голосовых эффектов и фильтров, это также должно быть очень весело", - пишет Симо.

По ее словам, новый социальный аудиоформат "Soundbites" является набором инструментов для создания аудио, которые позволят создавать звуковые фрагменты - короткие творческие аудиоклипы для записи анекдотов, шуток, моментов вдохновения, стихов и многих других вещей.

"Мы начнем тестировать Soundbites в течение следующих нескольких месяцев с небольшим количеством авторов и доработаем продукт с их помощью, прежде чем сделать его доступным для всех", - отметила она.

Еще одним нововведением станут подкасты.

"В течение следующих нескольких месяцев вы сможете слушать подкасты прямо в приложении Facebook - как во время использования приложения, так и в фоновом режиме. А поскольку найти понравившиеся подкасты по-прежнему сложно, мы поможем вам легко найти новые подкасты и серии, соответствующие вашим интересам, прокомментировать их и порекомендовать своим друзьям. Создатели подкастов смогут находить новых слушателей и общаться с ними - и все это прямо в приложении Facebook", - пишет Симо.

Также соцсеть собирается внедрять живые аудио комнаты - "Live Audio Rooms".

"Мы также собираемся начать тестирование Live Audio Rooms и ожидаем, что к лету они станут доступны всем в приложении Facebook… В рамках этого начального развертывания - и поскольку мы знаем, что сообщества создаются не только в группах - мы также предоставим Live Audio Rooms общественным деятелям, чтобы они могли проводить беседы с другими общественными деятелями, экспертами и фанатами", - говорится в статье.

По словам Симо, этим летом соцсеть не только добавит такие комнаты в Facebook, но и планирует выпустить Live Audio Rooms в Messenger, чтобы пользователи могли легко проводить время со своими друзьями.

Помимо этого, в Facebook появится монетизация.

Соцсеть предоставит создателям аудиоконтента несколько инструментов, с помощью которых они смогут построить бизнес и одновременно заниматься своим хобби. В аудиокомнатах можно будет поддержать любимых авторов через функцию Facebook Stars или отправить пожертвования на благотворительные цели.

Также в планах соцсети предложить другие модели монетизации аудиокомнат, как то, возможность взимать плату за доступ в комнату через покупку или подписку.