Скачать
Вторник, 20.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Активы друзей Путина могут арестовать, а Россию – отключить от SWIFT: когда это произойдет
Активы друзей Путина могут арестовать, а Россию – отключить от SWIFT: когда это произойдет
Девелопер Марк Гинзбург рассказал, как стать миллиардером и объяснил, почему счастье не в деньгах
Девелопер Марк Гинзбург рассказал, как стать миллиардером и объяснил, почему счастье не в деньгах
Ню-модель из Днепра засветилась на заседании с Зеленским, Разумковым и Ермаком (фото)
Ню-модель из Днепра засветилась на заседании с Зеленским, Разумковым и Ермаком (фото)
Билет в одну сторону: новый посол Украины отправилась в США
Билет в одну сторону: новый посол Украины отправилась в США

Facebook запускает клон Clubhouse: что об этом известно

Facebook запускает клон Clubhouse: что об этом известно
12:11 Сегодня Телеграф facebook

В социальной сети Facebook вскоре появятся новые функции, связанные с аудио: создание и просмотр подкастов, аудиокомнат и набор новых инструментов для создания аудио.

Об этом сообщил руководитель приложений Facebook Фиджи Симо (Fidji Simo) в статье, опубликованной в понедельник, 19 апреля.

"В Facebook мы наблюдаем постоянный рост количества аудио на наших платформах, от аудиозвонков до аудиосообщений в WhatsApp и Messenger. Мы работаем над тем, чтобы звуковые сообщения было проще записывать и сделать их интереснее, включая возможность отправлять друзьям знакомые аудиоклипы, которые варьируются от звуковых эффектов, таких как щебетание сверчков, до цитат из популярных песен. Но мы знаем, что есть еще больше социальных возможностей, которые нужно создать, чтобы помочь людям сказать то, что они хотят сказать, открыть для себя новые голоса, которых они раньше не слышали, или обмениваться идеями со скоростью звука", - пишет Симо.

New_Audio_Formats_to_Facebook

Она рассказала, что соцсеть инвестировала в полный спектр аудиотехнологий с тем, чтобы улучшить качество звука, субтитров и перевод речи для улучшения комфорта пользователей соцсетей: "Будь то подробный разговор или ваши мимолетные мысли, мы создаем аудио инструменты и форматы, которые соединяют людей с тем, что им небезразлично".

В Instagram придумали, как защитить подростков от внимания взрослых незнакомцев

Так, среди анонсируемых разработчиками нововведений "Sound Studio in Your Pocket" ("Звуковая студия в вашем кармане") - набор новых инструментов для создания аудио.

"Мы давно инвестируем в аудиотехнологии, такие как преобразование речи в текст и преобразование голоса, и сделаем их доступными в инструменте создания аудио непосредственно в приложении Facebook. Благодаря нашим достижениям в области искусственного интеллекта мы можем сделать качество звука волшебным, даже если вы снимаете на оживленном углу улицы. Вы сможете использовать музыку из Коллекции звуков Facebook в качестве фона для своей истории, чтобы задать тон. А с возможностью микширования звуковых дорожек, растущей коллекцией звуковых эффектов, голосовых эффектов и фильтров, это также должно быть очень весело", - пишет Симо.

Soundbites-Audio-Creation-Tool

По ее словам, новый социальный аудиоформат "Soundbites" является набором инструментов для создания аудио, которые позволят создавать звуковые фрагменты - короткие творческие аудиоклипы для записи анекдотов, шуток, моментов вдохновения, стихов и многих других вещей.

"Мы начнем тестировать Soundbites в течение следующих нескольких месяцев с небольшим количеством авторов и доработаем продукт с их помощью, прежде чем сделать его доступным для всех", - отметила она.

WhatsApp позволит переносить чаты между iOS и Android

Еще одним нововведением станут подкасты.

"В течение следующих нескольких месяцев вы сможете слушать подкасты прямо в приложении Facebook - как во время использования приложения, так и в фоновом режиме. А поскольку найти понравившиеся подкасты по-прежнему сложно, мы поможем вам легко найти новые подкасты и серии, соответствующие вашим интересам, прокомментировать их и порекомендовать своим друзьям. Создатели подкастов смогут находить новых слушателей и общаться с ними - и все это прямо в приложении Facebook", - пишет Симо.

Podcasts-Listening

Также соцсеть собирается внедрять живые аудио комнаты - "Live Audio Rooms".

"Мы также собираемся начать тестирование Live Audio Rooms и ожидаем, что к лету они станут доступны всем в приложении Facebook… В рамках этого начального развертывания - и поскольку мы знаем, что сообщества создаются не только в группах - мы также предоставим Live Audio Rooms общественным деятелям, чтобы они могли проводить беседы с другими общественными деятелями, экспертами и фанатами", - говорится в статье.

Live-Audio-Rooms

По словам Симо, этим летом соцсеть не только добавит такие комнаты в Facebook, но и планирует выпустить Live Audio Rooms в Messenger, чтобы пользователи могли легко проводить время со своими друзьями.

Бездарно слили шанс на миллиард: почему провалился ClubHouse

Помимо этого, в Facebook появится монетизация.

Соцсеть предоставит создателям аудиоконтента несколько инструментов, с помощью которых они смогут построить бизнес и одновременно заниматься своим хобби. В аудиокомнатах можно будет поддержать любимых авторов через функцию Facebook Stars или отправить пожертвования на благотворительные цели.

Впервые в истории: размещение новостей в Facebook и Google сделали платным

Также в планах соцсети предложить другие модели монетизации аудиокомнат, как то, возможность взимать плату за доступ в комнату через покупку или подписку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 105

Все по теме:

Facebook, Соцсеть, Монетизация, Нововведения, Live Audio Rooms, аудиокомнаты, Фиджи Симо, аудиостудия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин готовит вторжение в Украину с юга: раскрыт опасный сценарий
02 Пентагон сделал неутешительное заявление о путинских войсках на границе с Украиной
03 История повторяется: на росТВ открыто призывают вводить войска в Беларусь
04 Ню-модель из Днепра засветилась на заседании с Зеленским, Разумковым и Ермаком (фото)
05 Активы друзей Путина могут арестовать, а Россию – отключить от SWIFT: когда это произойдет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Более 12 тысяч человек победили коронавирус за последние сутки: данные на 20 апреля
Более 12 тысяч человек победили коронавирус за последние сутки: данные на 20 апреля
Facebook запускает клон Clubhouse: что об этом известно
Facebook запускает клон Clubhouse: что об этом известно
В Украину вернется снег и похолодание: синоптик огласила прогноз погоды на Вербное воскресенье
В Украину вернется снег и похолодание: синоптик огласила прогноз погоды на Вербное воскресенье
Какой праздник 20 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 20 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь