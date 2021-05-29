Корпоративный "Большой Брат" приближается? Как компании используют ИИ для контроля работников

Компании разрабатывают и покупают все большее количество основанных на искусственном интеллекте инструментов для рабочего места, чтобы следить за своими работниками и анализировать их работу. Политики и персонал часто жалуются, что эти инструменты навязчивые, дискриминационные, а в некоторых случаях даже незаконные.

Об этом пишет Politico.

Пандемия COVID-19 заставила миллионы людей работать из дома. Поэтому компании настаивают, что им нужны инструменты, которые помогли гарантировать производительность и надлежащее поведение персонала в условиях, когда руководитель не ходит по коридорам и не может обратить на что-то внимание.

В качестве одного из наглядных примеров издание приводит компанию Uber в США:

"Пришел на работу? Делай "селфи"! Так водители Uber вынуждены уведомлять приложение, что они уже на рабочем месте. Если система распознавания лиц, которую использует компания, решит, что водитель врет о своей идентичности, даже если это не так, он теряет доступ к Uber. Алгоритм сервиса также следит за качеством работы сотрудников и составляет для них рейтинг по пятибалльной шкале. Если рейтинг очень долго на низком уровне, водитель теряет работу. И такая практика не уникальна", - пишет Politico.

Другая компания в США, Amazon, в феврале начала отслеживать своих водителей с помощью камер со встроенными индикаторами обратной биометрической связи. Эти устройства следят за тем, когда водители отводят взгляд от дороги или превышают скорость. Представитель Amazon похвастался "чрезвычайным улучшением безопасности водителей и общества" благодаря этой технологии. По их данным количество аварий сократилось на 48%.

"Не верьте критикам, которые преследуют собственные интересы и утверждают, что эти камеры предназначены для еще чего-то кроме безопасности", - добавил представитель компании, отметив, что Amazon использует технологию надзора "в соответствии с местными законами и при полной поддержке местной власти".

Технологии надзора за рабочим местом становятся все более распространенными в различных секторах. Но так называемая гиг-экономика, основанная на кратковременных контрактах, стала особенно важной испытательной площадкой для наблюдения при помощи искусственного интеллекта. Так считает еврокомиссар по вопросам трудоустройства и социальных прав Николя Шмит.

Politico отмечает, что компании и так склонялись к использованию аналитики поведения на рабочем месте, пытаясь улучшить производительность и эффективность. Но пандемия коронавируса чрезвычайно усилила эту тенденцию.

Автопроизводитель Ford требует от некоторых своих работников носить браслеты, чтобы отслеживать, соблюдают ли они социальное дистанцирование на заводах.

Amazon собирается использовать искусственный интеллект для проверки, какие мышцы используют работники. Это, как говорят в компании, "сократит однообразие движений и поможет защитить людей от болезней".

Отчет, составленный Конгрессом профсоюзов в Великобритании, свидетельствует, что технологии надзора за работниками на подъеме. 15% опрошенных людей сказали, что имели опыт с технологиями мониторинга производительности после появления коронавируса.

"Системы на основе искусственного интеллекта прекрасно подходят для этого. Они эффективно считают и идентифицируют слова, которые работники вводят в поисковые системы, а также отслеживают посещаемые во время работы сайты. Искусственный интеллект может посчитать количество шагов, сделанных на работе, сколько раз и как надолго работники ходят в туалет. Машина способна на все, что нужно для проверки поведения работников как в интернете, так и в реальности", - говорится в статье.

Американская компания Sapience Analytics разрабатывает программное обеспечение для наблюдения на рабочих местах и уверяет, что ее продукты повышают "вовлеченность работников", что приводит к "повышению производительности и карьерного удовольствия". Программами Sapience Analytics пользуются уже более 90 компаний в 18 странах. Директор по аналитике Брэдли Киллинджер сказал, что компания и сама использует свои разработки. Благодаря им ряд работников работали с эффективностью 145% в течение 6 недель.

"Если такое происходит, я приказываю людям выделить три дня, чтобы заняться чем-то другим", - сказал Киллинджер.

В Еврокомиссии уверяют, что понимают тяжесть последствий надзора за рабочим местом на основе искусственного интеллекта. Шмит сказал, что алгоритмический менеджмент - именно так называют цифровые инструменты и техники для управления удаленными работниками "оставляет людям мало возможностей обжаловать неприемлемые решения".

"Технологии составляют фундаментальный вызов для будущего мира трудоустройства в демократических обществах", - сказал Шмит.

Как сообщалось, Google меняет свою политику в отношении работы на дому и хочет вернуть людей в свои американские офисы.