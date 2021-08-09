Будущее за дронами: как интеграция беспилотников изменит сферу логистики

Учитывая нереалистичный ажиотаж в индустрии дронов, логистика принимает инновационные технологии как вполне реальный вариант службы доставки.

Недавняя статья на сайте "DHL" рассказывает о том, как шло развитие сервиса доставки посылок при помощи дронов. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Индустрия беспилотных технологий переполнена нереалистичной шумихой, поскольку чрезмерно энергичные предприниматели и известные компании, работающие с дронами, слишком много обещают в своих инновационных технологиях. Возьмем, к примеру, "Zano", который вызвал такой ажиотаж, что стал самой успешной кампанией на "Kickstarter" (сайт для привлечения денежных средств на реализацию творческих, научных и производственных проектов по схеме краудфандинга – прим.ред.) в Европе. Британская компания "Torquing Group" запустила проект на "Kickstarter" для краудфандинга этого четырехвинтового беспилотника размером с ладонь, предназначенного для предоставления видео с воздуха. Они собрали колоссальные 3,6 млн долларов. Это тоже было продуктом хорошо сделанного рекламного ролика, показывающего, как дрон автономно следует за пользователем и управляется простыми жестами. Позже "Torquing" объявили, что не будут строить "Zano".

Да, бесчисленные проекты и прототипы дронов приходили и уходили, но один превратился в реальный бизнес-кейс: услуги доставки при помощи дронов для будущей логистической отрасли. Вот так. Прибыл летающий почтальон, который уже доставляет посылки по воздуху в отдаленные или труднодоступные районы, добавляя "третье измерение" к мультимодальным сетям доставки. Технология дронов была опробована и протестирована, и теперь она готова преобразовать доставку посылок в том виде, в каком мы ее знаем.

Дрон для доставки посылок DHL

Компания DHL была первым в мире поставщиком услуг по доставке посылок, которая напрямую интегрировала посылочный коптер в свою цепочку доставки. В 2016 году компания успешно завершила трехмесячное испытание, в ходе которого его "Parcelcopter" третьего поколения выполнял полностью автономные перевозки через ветры и снег Баварских Альп для клиентов в двух горных районах.

Впервые в мире это стало возможным благодаря систематической разработке и тщательному тестированию технологии - крупному, долгосрочному исследовательскому и инновационному проекту, который был удостоен премии "German Mobility Prize" в 2016 году. С момента его первого полета в декабре 2013 года, в ходе которого был выпущен "квадрокоптер", чтобы "доставить небольшую посылку на расстояние одного километра от восточного берега реки Рейн в штаб-квартиру DHL на западном берегу". "Parcelcopter" был модифицирован и оптимизирован для работы в более сложных условиях при реальных операциях по доставке.

Одна из первых реальных операций по доставке возникла в четвертом квартале 2014 года, когда "Parcelcopter 2.0" был запущен в рамках уникального пилотного проекта на острове Юист в Северном море. Это был первый случай, когда лекарства и другие срочно необходимые товары были доставлены над открытым морем, и это также был первый случай в Европе, когда полет беспилотного летательного аппарата выполнялся вне поля зрения пилота при выполнении реальной задачи.

"Parcelcopter 2.0" имел большую дальность полета и был оборудован для работы в условиях ветра и морских погодных условий в Северном море. Во время испытаний он совершал регулярные 12-километровые полеты от материка до Юиста, которые были полностью автоматизированы, но под постоянным наблюдением команды на земле. Путешествуя на высоте 50 м и со скоростью до 18 м/с, коптер в основном осуществлял экспресс-доставку в аптеку в течение недели, а также в выходные дни, когда альтернативные способы доставки, такие как паромы и авиарейсы, были недоступны. В результате клиенты смогли получить лекарства по рецепту и срочно получить лекарства намного быстрее, чем при использовании традиционных методов доставки.

Весной 2016 года следующее поколение аппаратов продемонстрировало гигантский скачок в технологиях и возможностях. "Parcelcopter 3.0" - это летательный аппарат с наклонным крылом (представьте себе миниатюрный V-22 "Osprey"), который в два раза больше своего предшественника. Это полностью автономный БПЛА, способный нести полезную нагрузку до 2 кг и двигаться со скоростью около 70 км/ч. В ходе трехмесячных испытаний этот ультрасовременный дрон был успешно интегрирован в бизнес DHL по доставке посылок.

Это достижение стало возможным благодаря еще одной инновации: "Parcelcopter Skyport" - полностью автоматизированной системе загрузки и разгрузки посылок, основанной на технологии DHL "Packstation" и разработанной специально для этого исследовательского проекта. Частные клиенты на баварском горнолыжном курорте Райт-им-Винкль и выше на горном плато Винкльмосальм приняли участие в тестировании специально разработанных систем загрузки "Packstations".

Во время испытания они могли просто вставить свои грузы в Skyport, чтобы начать автоматическую отправку и доставку при помощи "Parcelcopter". В общей сложности дрон совершил 130 рейсов из Райт-им-Винкль в Винкльмоосалм, пролетев примерно 8 км на высоту до 1200 м над уровнем моря. Доставка была осуществлена в течение восьми минут после взлета, в то время как поездка на машине зимой занимала 30 минут.

Готовность к работе в основном потоке

В настоящее время "Parcelcopter" и инновационные "Skyports" предназначены для доставки посылок в труднодоступные районы. В конечном итоге цель состоит в том, чтобы предоставить услугу доставки дронами в тот же день в условиях городов. В "Parcelcopter 3.0" реализованы все технические и технологические усовершенствования, необходимые для проведения полевых испытаний в городских условиях.

"Благодаря этой комбинации полностью автоматизированной загрузки и разгрузки, а также увеличенной транспортной нагрузки и дальности действия нашего "Parcelcopter", мы достигли уровня технической и процедурной зрелости, позволяющей в конечном итоге проводить полевые испытания в городских районах", - говорит Юрген Гердес, член правления почтовой службы, в "Deutsche Post DHL Group".

Одно можно сказать наверняка: технологии дронов должны сыграть жизненно важную роль в будущем логистики. Дрон "Parcelcopter" от компании DHL - впечатляющее доказательство концепции - осязаемая технология, которая является реальностью сегодняшнего дня, а не созданное компьютером видение будущего, призванное вызвать ажиотаж в СМИ.

"Мы более чем убеждены, что посылочный дрон позволил нам создать реальную добавленную стоимость в области логистики. В будущем это могут быть поставки предметов первой необходимости или доставки в регионы, расположенные в сложном географическом положении", - добавляет Гердес. "Посылочный дрон, возможно, позволяет нам предложить людям, работающим в таких областях, новый вид доступа к гибкой и, что наиболее важно, быстрой отправке и доставке товаров".

Через два дня, как на сайте DHL была опубликована эта статья, на другом сайте появилась информацияо том, что компания прекращает разработку проекта посылочного дрона со ссылкой на слова представителя компании Александра Эденхофера, который сказал: "Мы приняли решение не продолжать проект посылочного коптера». Причины такого решения, как и достоверность этой информации, пока не понятны.

У доставки посылок дронами есть будущее. Помимо каких-то экстренных грузов они смогут нести до 100 кг полезной нагрузки в будущем, как часть перевозок между компаниями или из одного аэропорта в другой, или из большой подготовленной зоны в другую большую подготовленную зону.

Ранее "Телеграф" писал о том, как дрон расплавился, снимая жерло извергающегося вулкана, но Стивен Кинг не оценил это видео.