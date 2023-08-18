Звездный спортсмен считает, что у Саркози есть лишь одна дорога

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов не оставил без внимания слова бывшего президента Франции Николя Саркози. Недавно политик заявил, что Европа нуждается в россии, а у Украины нет шансов стать членом Европейского Союза и НАТО.

В довольно ясной форме Долгополов отправил Саркози вслед за российским кораблем.

"Саркози может пойти н###й. Конец", — написал Долгополов в соцсетях.

В своем недавнем интервью изданию Le Figaro бывший французский лидер сказал, что Европе нужно искать компромиссы по поводу россии. Это он сказал на фоне того, что россияне ведут кровавую война против украинского народа. В беседе с журналистами он также добавил, что "Украина должна быть нейтральным мостом между востоком и западом" и поставил под сомнение целесообразность освобождения Крыма.

В комментариях к публикации Долгополова украинцы поддержали бывшего теннисиста. Они считают, что такие заявления стали звучать лишь только чаще.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Долгополов отреагировал на выходку одного из лучших теннисистов современности Новака Джоковича