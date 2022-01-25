Пенсионный сбор при покупке авто: кто и сколько платит

Сумму вносит при первой госрегистрации владелец "легковушки".

В Украине с начала текущего года изменился прожиточный минимум — для трудоспособных граждан он составляет 2481 грн и вырастет в июле снова. Его рост повлек за собой и повышение связанные платежей, среди них — средства, которые направляются в пенсионный фонд при первой регистрации машины в государственной системе.

В Пенсионном фонде напоминают, что сбор на обязательное пенсионное госстрахование оплачивают как юрлица — частные и госорганизации, так и физлица-собственники транспорта.

Размер сбора зависит от стоимости авто:

3% — при стоимости легковушки до 165 прожиточных минимумов для трудоспособных украинцев (до 409 365 грн);

— при стоимости легковушки до 165 прожиточных минимумов для трудоспособных украинцев (до 409 365 грн); 4 % — при ценнике на "железного коня" от 165 до 290 прожиточных "минималок" (от суммы выше 409 365 грн до 719 490 грн);

— при ценнике на "железного коня" от 165 до 290 прожиточных "минималок" (от суммы выше 409 365 грн до 719 490 грн); 5 %– если цена легковушки выше 290 прожиточных минимумов (стартуя с цены выше 719 490 грн).

Ранее "Телеграф" писал и о других новшествах для водителей в 2022 году. Кроме техосмотра, который возвращается спустя 11 лет уже ориентировочно этой осенью, для владельцев транспортных средств подготовили ряд изменений — от количества камер на дорогах, правил получения водительского удостоверения до штрафов.

Также ожидаются позитивные новости от украинского Минздрава, которые может существенно облегчить жизнь водителям, особенно начинающим, категории А и В, изменив процедуру медосмотра для получения права на управление транспортным средством.