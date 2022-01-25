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Пенсійний збір при покупці авто: хто і скільки платить

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Купуючи дороге авто 5% потрібно віддати Пенсійному фонду
Купуючи дороге авто 5% потрібно віддати Пенсійному фонду

Суму вносить під час першої держреєстрації власник "легковика".

В Україні з початку поточного року змінився прожитковий мінімум — для працездатних громадян він становить 2481 грн і зросте в липні знову. Його зростання спричинило й підвищення пов’язаних платежів, серед них — кошти, що спрямовуються до пенсійного фонду за першої реєстрації машини у державній системі.

У Пенсійному фонді нагадують, що збір на обов’язкове пенсійне держстрахування сплачують як юрособи — приватні та держорганізації, так і фізособи-власники транспорту.

Розмір збору залежить від вартості авто :

  • 3% — за вартістю легковика до 165 прожиткових мінімумів для працездатних українців (до 409 365 грн);
  • 4 % — за цінника на "залізного коня" від 165 до 290 прожиткових "мінімалок" (від суми вище 409 365 грн до 719 490 грн);
  • 5 % – якщо ціна легковика вища за 290 прожиткових мінімумів (стартуючи з ціни вище за 719 490 грн).

Раніше "Телеграф" писав і про інші нововведення для водіїв у 2022 році. Окрім техогляду, який повертається через 11 років вже орієнтовно цієї осені, для власників транспортних засобів підготували низку змін — від кількості камер на дорогах, правил отримання посвідчення водія до штрафів.

Також очікуються позитивні новини від українського МОЗ, які можуть суттєво полегшити життя водіям, особливо початківцям, категорії А та В, змінивши процедуру медогляду для отримання права на керування транспортним засобом.

Теги:
#Автомобіль #Пенсійний фонд #Збір #Купівля
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