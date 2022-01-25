Пенсійний збір при покупці авто: хто і скільки платить

Суму вносить під час першої держреєстрації власник "легковика".

В Україні з початку поточного року змінився прожитковий мінімум — для працездатних громадян він становить 2481 грн і зросте в липні знову. Його зростання спричинило й підвищення пов’язаних платежів, серед них — кошти, що спрямовуються до пенсійного фонду за першої реєстрації машини у державній системі.

У Пенсійному фонді нагадують, що збір на обов’язкове пенсійне держстрахування сплачують як юрособи — приватні та держорганізації, так і фізособи-власники транспорту.

Розмір збору залежить від вартості авто :

3% — за вартістю легковика до 165 прожиткових мінімумів для працездатних українців (до 409 365 грн);

— за вартістю легковика до 165 прожиткових мінімумів для працездатних українців (до 409 365 грн); 4 % — за цінника на "залізного коня" від 165 до 290 прожиткових "мінімалок" (від суми вище 409 365 грн до 719 490 грн);

— за цінника на "залізного коня" від 165 до 290 прожиткових "мінімалок" (від суми вище 409 365 грн до 719 490 грн); 5 % – якщо ціна легковика вища за 290 прожиткових мінімумів (стартуючи з ціни вище за 719 490 грн).

Раніше "Телеграф" писав і про інші нововведення для водіїв у 2022 році. Окрім техогляду, який повертається через 11 років вже орієнтовно цієї осені, для власників транспортних засобів підготували низку змін — від кількості камер на дорогах, правил отримання посвідчення водія до штрафів.

Також очікуються позитивні новини від українського МОЗ, які можуть суттєво полегшити життя водіям, особливо початківцям, категорії А та В, змінивши процедуру медогляду для отримання права на керування транспортним засобом.