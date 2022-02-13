Экологично и современно: наиболее популярные в Украине электромобили до $12 тысяч

Не на все электромобили повешен заоблачный ценник.

Рынок электромобилей в Украине постепенно встает на ноги, и хоть до популярности классических автомобилей с двигателями внутреннего сгорания им все еще далеко, однако наличие доступных моделей все же заставляет обращать на них внимание отечественных автолюбителей. В частности в нашей стране можно найти и электромобили, которые стоят меньше чем 12 тысяч долларов США (337,6 тысячи гривен).

По данным AUTO.RIA, 2021 год стал рекордным для этого сегмента. Всего в Украине было зарегистрировано 7328 электромобилей, а на рынке "вторички" заключена 6941 сделка купли-продажи.

Таким образом, в нашей стране в настоящее время зарегистрировано более 33 тысяч автомобилей на электротяге, среди которых встречаются модели разных ценовых категорий. Однако в этом материале мы коснемся лишь популярных в Украине моделей, которые можно приобрести по цене ниже 12 тысяч долларов США.

Наиболее массовым в Украине остается Nissan Leaf, которых за 2021 год было куплено почти 5 тысяч. Его цена составляет в среднем $11800, что во многом и является причиной его популярности.

Nissan Leaf

Renault ZOE ($11700)

Renault ZOE

Fiat 500e ($10600)

Fiat 500e

Smart fortwo ED ($8900)

Smart fortwo ED

Renault Kangoo Z.E. ($10300)

Renault Kangoo Z.E.

Конечно же на автомобильном рынке в Украине представлен куда больший спектр доступных моделей, среди которых можно найти и удобные для городских условий автомобили B-класса за сумму до 5000$ и более крупные авто "гольф-класса" по цене до $6000.