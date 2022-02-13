Екологічно та сучасно: найбільш популярні в Україні електромобілі до $12 тисяч

Не на всі електромобілі повішений захмарний цінник.

Ринок електромобілів в Україні поступово встає на ноги, і хоч до популярності класичних автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння їм все ще далеко, проте наявність доступних моделей все ж таки змушує звертати на них увагу вітчизняних автолюбителів. Зокрема в нашій країні можна знайти й електромобілі, які коштують менше ніж 12 тисяч доларів США (337,6 тисячі гривень).

За даними AUTO.RIA, 2021 став рекордним для цього сегменту. Загалом в Україні було зареєстровано 7328 електромобілів, а на ринку "вторинки" укладено 6941 угоду купівлі-продажу.

Таким чином, у нашій країні нині зареєстровано понад 33 тисячі автомобілів на електротязі, серед яких зустрічаються моделі різних цінових категорій. Однак у цьому матеріалі ми торкнемося лише популярних в Україні моделей, які можна придбати за ціною, нижчою за 12 тисяч доларів США.

Найбільш масовим в Україні залишається Nissan Leaf, яких за 2021 рік було куплено майже 5 тисяч. Його ціна складає в середньому $11800, що багато в чому є причиною його популярності.

Nissan Leaf

Renault ZOE ($11700)

Renault ZOE

Fiat 500e ($10600)

Fiat 500e

Smart fortwo ED ($8900)

Smart fortwo ED

Renault Kangoo ZE ($10300)

Renault Kangoo ZE

Звичайно ж, на автомобільному ринку в Україні представлений куди більший спектр доступних моделей, серед яких можна знайти й зручні для міських умов автомобілі B-класу за суму до 5000$ і більші авто "гольф-класу" за ціною до $6000.