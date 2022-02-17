Лучшие для заработка: таксисты выбрали топ-5 автомобилей

В рейтинге очень интересные варианты

Украинские таксисты составили рейтинг самых лучших автомобилей, которые подойдут для работы в такси. Эти советы станут полезны тем, кто думает как о подработке, так и о постоянной работе в перевозках.

В составлении для портала Taxi Service рейтинга участвовали украинские таксисты.

Основным критерием на первый взгляд при выборе автомобиля для такси является его цена. Но по опыту таксистов комфорт также имеет значение как для пассажиров, так и для водителя, ведь он проводит за рулем много времени. Кроме того, следует учитывать расходы на обслуживание и страхование.

ТОП-5 автомобилей для работы в такси:

Renault Logan Toyota Corolla Chevrolet Lacetti Hyundai Accent Volkswagen Polo Sedan

Renault Logan

Renault Logan

Этот автомобиль известен своей надежностью, неприхотливостью и доступной ценой. В Украине новый Logan стоит от 275 тысяч гривен.

Toyota Corolla

Toyota Corolla

Corolla является самым лучшим средним вариантом между практичностью и комфортом. Цена на Corolla из салона стартует с 442 тысячи гривен.

Шевроле Lacetti

Шевроле Lacetti

Lacetti – знаменитый седан с большим багажником и приемлемой ценой. Проблема в том, что эта модель в Украине официально не представлена.

Hyundai Accent

Hyundai Accent

Этот автомобиль имеет более высокий класс, чем первые три позиции в рейтинге, но и более высокую цену. Впрочем, эта модель официально не представлена на украинском рынке.

Volkswagen Polo Sedan

Немецкое качество и надежность – лучшее, что нужно для украинских дорог. Однако официальные представители Volkswagen в Украине также не выставили эту модель на продажу.

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