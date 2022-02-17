Найкращі для заробітку: таксисти обрали топ-5 автомобілів

У рейтингу дуже цікаві варіанти

Українські таксисти склали рейтинг найкращих автомобілів, які підійдуть для роботи у таксі. Ці поради стануть корисними тим, хто думає як про підробіток, так і про постійну роботу у перевізках.

У складанні для порталу Taxi Service рейтингу брали участь українські таксисти.

Основним крітерієм, на перший погляд, при виборі автомобілю для таксі є його ціна. Але, за досвідом таксистів, комфорт також має значення як для пасажирів, так і для водія, адже він проводить за кермом багато часу. Крім того, варто враховувати витрати на обслуговування та страхування.

ТОП-5 автівок для роботи у таксі:

Renault Logan Toyota Corolla Chevrolet Lacetti Hyundai Accent Volkswagen Polo Sedan

Renault Logan

Renault Logan

Цей автомобіль відомий своїми надійністю, невибагливістю та доступною ціною. В Україні новий Logan коштує від 275 тисяч гривень.

Toyota Corolla

Toyota Corolla

Corolla є найкращим середнім варіантом між практичністю та комфортом. Ціна на Corolla із салону стартує з 442 тисяч гривень.

Chevrolet Lacetti

Chevrolet Lacetti

Lacetti — знаменитий седан з великим багажником та прийнятною ціною. Проблема лише в тому, що ця модель в Україні офіційно не представлена.

Hyundai Accent

Hyundai Accent

Ця автівка має вищий клас, ніж перші три позиції у рейтингу, але й вищу ціну. Втім, ця модель також офіційно не представлена на українському ринку.

Volkswagen Polo Sedan

Німецька якість та надійність — найкраще, що потрібно для українських доріг. Однак, офіційні представники Volkswagen в Україні також не виставили цю модель на продаж.

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