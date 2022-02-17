Найкращі для заробітку: таксисти обрали топ-5 автомобілів
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У рейтингу дуже цікаві варіанти
Українські таксисти склали рейтинг найкращих автомобілів, які підійдуть для роботи у таксі. Ці поради стануть корисними тим, хто думає як про підробіток, так і про постійну роботу у перевізках.
У складанні для порталу Taxi Service рейтингу брали участь українські таксисти.
Основним крітерієм, на перший погляд, при виборі автомобілю для таксі є його ціна. Але, за досвідом таксистів, комфорт також має значення як для пасажирів, так і для водія, адже він проводить за кермом багато часу. Крім того, варто враховувати витрати на обслуговування та страхування.
ТОП-5 автівок для роботи у таксі:
- Renault Logan
- Toyota Corolla
- Chevrolet Lacetti
- Hyundai Accent
- Volkswagen Polo Sedan
Renault Logan
Цей автомобіль відомий своїми надійністю, невибагливістю та доступною ціною. В Україні новий Logan коштує від 275 тисяч гривень.
Toyota Corolla
Corolla є найкращим середнім варіантом між практичністю та комфортом. Ціна на Corolla із салону стартує з 442 тисяч гривень.
Chevrolet Lacetti
Lacetti — знаменитий седан з великим багажником та прийнятною ціною. Проблема лише в тому, що ця модель в Україні офіційно не представлена.
Hyundai Accent
Ця автівка має вищий клас, ніж перші три позиції у рейтингу, але й вищу ціну. Втім, ця модель також офіційно не представлена на українському ринку.
Volkswagen Polo Sedan
Німецька якість та надійність — найкраще, що потрібно для українських доріг. Однак, офіційні представники Volkswagen в Україні також не виставили цю модель на продаж.
Раніше "Телеграф" писав про найкращі автомобілі гольф-класу до 6000 доларів.
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