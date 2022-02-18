Топ-7 популярных в Украине легковушек с пробегом до $6000

Подобрали несколько популярных б/у моделей на любой вкус и скромный кошелек

Мало кому по карману новое авто из салона, но благо есть масса отличных вариантов с пробегом, которые каждый день ввозят в Украину.

"Телеграф" по данным AUTO.RIA собрал топ-7 моделей авто стоимостью до $6 тысяч, которые чаще всего ввозили в Украину в 2021 году.

Volkswagen Golf

Таких автомобилей 2001-2008 годов выпуска завезли в Украину рекордное количество, — целых 13,4 тысячи. При этом, их можно купить по весьма скромной цене в $5900 (167 тысяч гривен).

Volkswagen Golf

Renault Megane

Таких в прошлом году завезли 7,7 тысяч единиц, при этом, средняя цена на них составляет $5400 (153 тысячи гривен).

Renault Megane

Renault Scenic

В течение 2021 года таких легковушек в Украину попало 6,8 тысяч штук, и купить их можно за цену в $5500 (156 тысяч гривен).

Renault Scenic

Skoda Fabia

Еще одна из самых популярных моделей легковушек с пробегом, — их завезли в Украину в количестве 6,3 тысячи штук, и продают в среднем по $4800 (136 тысяч гривен).

Skoda Fabia

Opel Astra

Довольно симпатичное и бюджетное авто. Их в 2021 году завезли 5800 штук, и приобрести такое авто можно за $5300 (150 тысяч гривен).

Opel Astra

Ford Focus

Таких моделей импортировали 5300 штук и продают по $5400 (153 тысячи гривен).

Ford Focus

Renault Laguna

Менее популярный, но все же очень интересный вариант, — их завезли 2500 штук и продают по $5100 (144 тысячи гривен).

Renault Laguna

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