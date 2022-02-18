Топ-7 популярних в Україні легковиків із пробігом до $6000

Підібрали кілька популярних моделей на будь-який смак і скромний гаманець

Мало кому по кишені нове авто з салону, але є безліч відмінних варіантів з пробігом, які щодня ввозять в Україну.

"Телеграф", за даними AUTO.RIA, зібрав топ-7 моделей авто вартістю до $6 тисяч, які найчастіше ввозили в Україну в 2021 році.

Volkswagen Golf

Таких автомобілів 2001-2008 років випуску завезли в Україну рекордну кількість — цілих 13,4 тисячі. При цьому їх можна купити за вельми скромною ціною в $5900 (167 тисяч гривень).

Volkswagen Golf

Renault Megane

Таких минулого року завезли 7,7 тисячі одиниць, при цьому, середня ціна на них становить $5400 (153 тисячі гривень).

Renault Megane

Renault Scenic

Протягом 2021 року таких легковиків в Україну потрапило 6,8 тисячі штук, і купити їх можна за ціною в $5500 (156 тисяч гривень).

Renault Scenic

Skoda Fabia

Ще одна з найпопулярніших моделей легковиків із пробігом — їх завезли в Україну в кількості 6,3 тисяч штук, і продають у середньому по $4800 (136 тисяч гривень).

Skoda Fabia

Opel Astra

Досить симпатичне та бюджетне авто. Їх у 2021 році завезли 5800 штук, та придбати таке авто можна за $5300 (150 тисяч гривень).

Opel Astra

Ford Focus

Таких моделей імпортували 5300 штук та продають по $5400 (153 тисячі гривень).

Ford Focus

Renault Laguna

Менш популярний, але все ж таки дуже цікавий варіант — їх завезли 2500 штук і продають по $5100 (144 тисячі гривень).

Renault Laguna

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