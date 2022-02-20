Покупать противопоказано: как распознать проблемное авто

Есть как очевидные проблемы, так и те, которые не видно невооруженным взглядом

Покупка автомобиля — дело ответственное. У многих украинцев нет возможности приобрести новую машину из салона, и они обращают внимание на вторичный рынок автотранспорта.

"Телеграф" собрал рекомендации, какие авто покупать не следует.

Первые в списке — машины-"утопленники". Такие часто можно встретить в предложениях из-за рубежа, в частности из США. Они могут быть опасны — гарантировать бесперебойную работу двигателя и автоэлектроники после пребывания в воде нельзя. На сайте "Автоголос" отмечается, что обычно чем дальше американский штат от океана, тем ниже вероятность "утопления" авто. Отметим, что на страховых аукционах при продаже указывается вид повреждения "вода".

Машины после такси или корпоративного использования. Многие машины в службах, курьерских доставках или других организациях эксплуатируются не одним человеком, иногда — работая круглосуточно. Не каждый водитель бережно обращается с авто, как и не скажется позитивно на состоянии кузова и двигателя нещадная эксплуатация.

Авто с проблемными документами или VIN-кодами. Перед покупкой необходимо проверять документы, читаемость и соответствие VIN-кодов. Например, если авто под арестом, его могут у вас конфисковать прямо на трассе. Что же касается VIN, то это уникальный идентификатор, и если он не совпадает с данным техпаспорта или окажется поддельным — вы потеряете и деньги, и машину.

Где найти VIN-код

Наиболее очевидным "стопом" для покупки являются прогнившие силовые элементы кузова и неисправный двигатель. Также поводом задуматься над покупкой может стать малая распространенность модели. Для редких видов может не найтись запчастей в будущем или квалифицированного техника.

Ранее "Телеграф" писал про то, на что следует обратить внимание при покупке авто со вторых рук.