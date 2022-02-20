Купувати протипоказано: як розпізнати проблемне авто

Є як очевидні проблеми, так і ті, що не видно неозброєним поглядом

Купівля автомобіля – справа відповідальна. У багатьох українців немає можливості придбати нову машину із салону, і вони звертають увагу на вторинний ринок автотранспорту.

"Телеграф" зібрав рекомендації, які авто купувати не слід.

Перші у списку — машини-"утопленники". Такі часто можна зустріти у пропозиціях з-за кордону, зокрема із США. Вони можуть бути небезпечні — гарантувати безперебійну роботу двигуна та автоелектроніки після перебування у воді не можна. На сайті "Автоголос" зазначається, що зазвичай чим далі американський штат від океану, тим нижча ймовірність "утоплення" авто. Зазначимо, що на страхових аукціонах під час продажу вказується вид пошкодження "вода".

Машини після таксі або корпоративного використання. Багато машин у службах, кур’єрських доставках чи інших організаціях експлуатуються не однією людиною, іноді працюючи цілодобово. Не кожен водій дбайливо поводиться з авто, як і не позначиться позитивно на стані кузова та двигуна нещадна експлуатація.

Авто з проблемними документами або VIN-кодами. Перед покупкою необхідно перевіряти документи, чіткість та відповідність VIN-кодів. Наприклад, якщо авто під арештом його можуть у вас конфіскувати прямо на трасі. Що ж до VIN, то це унікальний ідентифікатор, і якщо він не співпадає з даними техпаспорта або виявиться підробленим — ви втратите і гроші, і машину.

Де знайти VIN-код

Найбільш очевидним "стопом" для покупки є силові елементи кузова, що прогнили, і несправний двигун. Також приводом замислитися над покупкою може стати мала поширеність моделі. Для рідкісних видів може не знайтись запчастин у майбутньому або кваліфікованого техніка.

Раніше "Телеграф" писав про те, на що слід звернути увагу при покупці авто з других рук.