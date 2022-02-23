О каких неисправностях может говорить неприятный запах в машине

Новые запахи в салоне могут значить, что пора обращаться в СТО

О проблемах автомобиля могут сказать не только видимые глазу повреждения, но и посторонние запахи в салоне, — горелого пластика или масла, жженого картона, бензина и другие.

Поэтому в компании Nissan, например, есть целый отдел специальных "нюхачей", которые по запаху могут определить проблемы в авто, сообщает АиФ.

Жженый картон

Такой запах может быть от узла сцепления после буксирования в снегу или грязи на механической коробке передач. Из-за повышенных нагрузок фрикционные поверхности перегреваются, и сигнализируют о скором выходе из строя дисков.

Бензин

В салоне не должно пахнуть топливом, и, если вдруг Вы ощутили его запах, — проверьте клапан в системе отвода паров бензина и герметичность системы подачи топлива. Проблема также может быть в топливном насосе, который находится под задним диваном.

Горелое масло

Если в салоне есть такой запах, следует внимательно осмотреть транспортное средство на предмет протечек, — масло может вытекать из-под прокладки клапанной крышки, из-под масляного фильтра или системы гидроусилителя руля.

Горелая резина или пластик

Этот запах может вызвать короткое замыкание в электроцепи авто, если старые провода износились и через протертую изоляцию просачивается влага.

Сладкий запах

Антифриз пахнет приторно, при этом он очень ядовит, как и его испарения. Если Вы унюхали в салоне сладость — следует как можно быстрее найти утечку.

Неприятный горелый запах тормозов

Плохо пахнуть могут новые тормоза, поскольку колодки при маневрах сильно перегреваются, их верхний слой прижигается и твердеет. Также причиной горелого запаха может быть поломка тормозного барабана, при которой колодка соприкасается с поверхностью и разогревается от трения, или же не до конца опущенный ручной тормоз.

Как "нюхачи" определяют неисправности в авто по запаху

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