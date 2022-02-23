О каких неисправностях может говорить неприятный запах в машине
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Новые запахи в салоне могут значить, что пора обращаться в СТО
О проблемах автомобиля могут сказать не только видимые глазу повреждения, но и посторонние запахи в салоне, — горелого пластика или масла, жженого картона, бензина и другие.
Поэтому в компании Nissan, например, есть целый отдел специальных "нюхачей", которые по запаху могут определить проблемы в авто, сообщает АиФ.
Жженый картон
Такой запах может быть от узла сцепления после буксирования в снегу или грязи на механической коробке передач. Из-за повышенных нагрузок фрикционные поверхности перегреваются, и сигнализируют о скором выходе из строя дисков.
Бензин
В салоне не должно пахнуть топливом, и, если вдруг Вы ощутили его запах, — проверьте клапан в системе отвода паров бензина и герметичность системы подачи топлива. Проблема также может быть в топливном насосе, который находится под задним диваном.
Горелое масло
Если в салоне есть такой запах, следует внимательно осмотреть транспортное средство на предмет протечек, — масло может вытекать из-под прокладки клапанной крышки, из-под масляного фильтра или системы гидроусилителя руля.
Горелая резина или пластик
Этот запах может вызвать короткое замыкание в электроцепи авто, если старые провода износились и через протертую изоляцию просачивается влага.
Сладкий запах
Антифриз пахнет приторно, при этом он очень ядовит, как и его испарения. Если Вы унюхали в салоне сладость — следует как можно быстрее найти утечку.
Неприятный горелый запах тормозов
Плохо пахнуть могут новые тормоза, поскольку колодки при маневрах сильно перегреваются, их верхний слой прижигается и твердеет. Также причиной горелого запаха может быть поломка тормозного барабана, при которой колодка соприкасается с поверхностью и разогревается от трения, или же не до конца опущенный ручной тормоз.
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал список семи популярных в Украине легковушек с пробегом стоимостью до $6000.
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