Про які несправності може говорити неприємний запах у машині

Нові запахи в салоні можуть означати, що час звертатися до СТО

Про проблеми автомобіля можуть сказати не тільки видимі оку ушкодження, але й сторонні запахи в салоні — горілого пластику або олії, паленого картону, бензину та інші.

Тому у компанії Nissan, наприклад, є цілий відділ спеціальних "нюхачів", які за запахом можуть визначити проблеми в авто, повідомляє АіФ.

Палений картон

Такий запах може бути від вузла зчеплення після буксирування через сніг або бруд на механічній коробці передач. Через підвищені навантаження фрикційні поверхні перегріваються, і сигналізують, що диски скоро можуть вийти з ладу.

Бензин

У салоні не повинно пахнути паливом, і, якщо раптом Ви відчули його запах, перевірте клапан у системі відведення парів бензину та герметичність системи подачі палива. Проблема також може бути у паливному насосі, що знаходиться під заднім диваном.

Горіла олія

Якщо в салоні є такий запах, слід уважно оглянути транспортний засіб на предмет протікання, — масло може витікати з-під прокладки клапанної кришки, з-під масляного фільтра або системи гідропідсилювача керма.

Горіла гума чи пластик

Цей запах може викликати коротке замикання в електроланцюзі авто, якщо старі дроти зносилися і через протерту ізоляцію просочується волога.

Солодкий запах

Антифриз пахне солодко, при цьому він дуже отруйний, як і його випаровування. Якщо Ви унюхали в салоні солодкий запах — слід якнайшвидше знайти місце протікання.

Неприємний горілий запах гальм

Погано пахнути можуть нові гальма, оскільки колодки при маневрах сильно перегріваються, їхній верхній шар припікається і твердне. Також причиною горілого запаху може бути поломка гальмівного барабана, при якій колодка торкається до поверхні і розігрівається від тертя, або ж не до кінця опущене ручне гальмо.

Як "нюхачі" визначають несправності в авто за запахом

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