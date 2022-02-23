Про які несправності може говорити неприємний запах у машині
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Нові запахи в салоні можуть означати, що час звертатися до СТО
Про проблеми автомобіля можуть сказати не тільки видимі оку ушкодження, але й сторонні запахи в салоні — горілого пластику або олії, паленого картону, бензину та інші.
Тому у компанії Nissan, наприклад, є цілий відділ спеціальних "нюхачів", які за запахом можуть визначити проблеми в авто, повідомляє АіФ.
Палений картон
Такий запах може бути від вузла зчеплення після буксирування через сніг або бруд на механічній коробці передач. Через підвищені навантаження фрикційні поверхні перегріваються, і сигналізують, що диски скоро можуть вийти з ладу.
Бензин
У салоні не повинно пахнути паливом, і, якщо раптом Ви відчули його запах, перевірте клапан у системі відведення парів бензину та герметичність системи подачі палива. Проблема також може бути у паливному насосі, що знаходиться під заднім диваном.
Горіла олія
Якщо в салоні є такий запах, слід уважно оглянути транспортний засіб на предмет протікання, — масло може витікати з-під прокладки клапанної кришки, з-під масляного фільтра або системи гідропідсилювача керма.
Горіла гума чи пластик
Цей запах може викликати коротке замикання в електроланцюзі авто, якщо старі дроти зносилися і через протерту ізоляцію просочується волога.
Солодкий запах
Антифриз пахне солодко, при цьому він дуже отруйний, як і його випаровування. Якщо Ви унюхали в салоні солодкий запах — слід якнайшвидше знайти місце протікання.
Неприємний горілий запах гальм
Погано пахнути можуть нові гальма, оскільки колодки при маневрах сильно перегріваються, їхній верхній шар припікається і твердне. Також причиною горілого запаху може бути поломка гальмівного барабана, при якій колодка торкається до поверхні і розігрівається від тертя, або ж не до кінця опущене ручне гальмо.
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