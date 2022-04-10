Укр

Война сделала авто доступнее: какие хорошие легковушки можно купить за $5000 в Украине

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Какие легковые транспортные средства можно приобрести во время войны Новость обновлена 10 апреля 2022, 08:41
Какие легковые транспортные средства можно приобрести во время войны

Эти варианты автомобилей доступные и подойдут для повседневных нужд.

За время войны украинский авторынок значительно изменился: наблюдается повышенный спрос даже на те модели, которые ранее не особо пользовались популярностью. В связи со сложившейся ситуацией в Украине, многие украинцы взялись срочно покупать авто, чтобы иметь возможность выехать из своего города.

По данным AUTO.RIA "Телеграф" собрал топ-5 доступных вариантов автомобилей стоимостью до $5 тысяч с годом выпуска с 2001 по 2010.

Citroen Berlingo

Цена: в среднем автомобиль 2001-2010 годов выпуска можно приобрести по цене от 4300$.

Fiat Doblo

Цена: в среднем автомобиль 2001-2010 годов выпуска можно приобрести по цене от 4500$.

Dacia Sandero

Цена: в среднем автомобиль 2001-2010 годов выпуска можно приобрести по цене от 4700$.

Skoda Fabia

Цена: в среднем автомобиль 2001-2010 годов выпуска можно приобрести по цене от 4800$.

Renault Kangoo

Цена: в среднем автомобиль 2001-2010 годов выпуска можно приобрести по цене от 5000$.

Отметим, что с 1 апреля растаможка авто из Европы, а также импорт товаров для ЧП работающих на едином налоге 1-3 групп планировались быть полностью освобождены от уплаты НДС и акцизного сбора, однако этого не случилось. О причине "задержки" "Телеграф" рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев.

Теги:
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