Война сделала авто доступнее: какие хорошие легковушки можно купить за $5000 в Украине
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Эти варианты автомобилей доступные и подойдут для повседневных нужд.
За время войны украинский авторынок значительно изменился: наблюдается повышенный спрос даже на те модели, которые ранее не особо пользовались популярностью. В связи со сложившейся ситуацией в Украине, многие украинцы взялись срочно покупать авто, чтобы иметь возможность выехать из своего города.
По данным AUTO.RIA "Телеграф" собрал топ-5 доступных вариантов автомобилей стоимостью до $5 тысяч с годом выпуска с 2001 по 2010.
Citroen Berlingo
Цена: в среднем автомобиль 2001-2010 годов выпуска можно приобрести по цене от 4300$.
Fiat Doblo
Цена: в среднем автомобиль 2001-2010 годов выпуска можно приобрести по цене от 4500$.
Dacia Sandero
Цена: в среднем автомобиль 2001-2010 годов выпуска можно приобрести по цене от 4700$.
Skoda Fabia
Цена: в среднем автомобиль 2001-2010 годов выпуска можно приобрести по цене от 4800$.
Renault Kangoo
Цена: в среднем автомобиль 2001-2010 годов выпуска можно приобрести по цене от 5000$.
Отметим, что с 1 апреля растаможка авто из Европы, а также импорт товаров для ЧП работающих на едином налоге 1-3 групп планировались быть полностью освобождены от уплаты НДС и акцизного сбора, однако этого не случилось. О причине "задержки" "Телеграф" рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев.
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