Війна зробила авто доступнішим: які хороші легковики можна купити за $5000 в Україні

Ці варіанти автомобілів доступні та підійдуть для повсякденних потреб.

За час війни український авторинок значно змінився: спостерігається підвищений попит навіть на ті моделі, які раніше не дуже користувалися популярністю. У зв’язку зі ситуацією, що склалася в Україні, багато українців взялися терміново купувати авто, щоб мати можливість виїхати зі свого міста.

За даними AUTO.RIA, "Телеграф" зібрав топ-5 доступних варіантів автомобілів вартістю до $5 тисяч з роком випуску з 2001 по 2010 рік.

Citroen Berlingo

Ціна: в середньому автомобіль 2001-2010 років випуску можна придбати за ціною від 4300 $.

Fiat Doblo

Ціна: в середньому автомобіль 2001-2010 років випуску можна придбати за ціною від 4500 $.

Dacia Sandero

Ціна: в середньому автомобіль 2001-2010 років випуску можна придбати за ціною від 4700 $.

Skoda Fabia

Ціна: в середньому автомобіль 2001-2010 років випуску можна придбати за ціною від 4800 $.

Renault Kangoo

Ціна: в середньому автомобіль 2001-2010 років випуску можна придбати за ціною від 5000 $.

Зазначимо, що з 1 квітня розмитнення авто з Європи, а також імпорт товарів для НП працюючих на єдиному податку 1-3 груп планувалося повністю звільнити від сплати ПДВ і акцизного збору, проте цього не сталося. Про причину "затримки" "Телеграф" розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.