Как избежать укачивания в машине: советы для водителя и пассажиров

Наиболее склонны чувствовать тошноту во время езды дети, беременные женщины и люди, страдающие мигренью

Летом адская жара в салоне автомобиля – не единственная проблема во время путешествий. Поскольку теплое время года – традиционный сезон поездок на далекое расстояние, остро стоит вопрос укачивания в дороге. Доехать до дачи или отвезти детей в лагерь может быть проблематично, если в салоне кого-то постоянно тошнит.

Как пишет автоблогерка Лорен Фикс, чаще всего склонностью к укачиванию во время поездки страдают дети в возрасте от 2 до 12 лет, беременные женщины и люди, склонные к мигреням. Их организмы очень чувствительно реагируют на разницу между сигналами, поступающими в мозг от глаз и вестибулярного аппарата. Глаз видит салон машины, который остается неподвижным по отношению к водителю или пассажирам, при этом вестибулярный аппарат четко понимает – происходит достаточно интенсивное движение.

К счастью, есть несколько способов облегчить это неприятное состояние во время поездки.

Перед поездкой не следует нагружать организм жирной или острой пищей или употреблять алкоголь. Если вы отправляетесь на дальнюю дистанцию за рулем или на пассажирском сиденье, перед выездом выбирайте легкие для усвоения блюда. Отложить на другой прием пищи следует также все, что раньше уже вызывало расстройства желудка.

Мятные или имбирные леденцы, газировка или имбирный эль могут уменьшить ощущение тошноты при укачивании. Их следует держать под рукой. Равно как и пакет на случай, если все же укачает.

В движущейся машине лучше смотреть на подвижную картинку – то есть в окно. Людям со склонностью к укачиванию не рекомендуют читать или смотреть кино в пути. Именно эти занятия создают дисбаланс сигналов для мозга. Чтобы гармонизировать их, лучше всего будет смотреть в лобовое стекло. То есть, пассажира, склонного к тошноте, стоит усадить на переднее сиденье или по центру заднего.

Сильные запахи – еще один раздражитель, который может усугублять тошноту. Так что от автомобильных освежителей воздуха следует отказаться, если в салоне чувствительный человек.

Короткие остановки, чтобы немного прогуляться на свежем воздухе, тоже могут сбить приступ тошноты.

Если чувствительность к качке у одного из пассажиров слишком велика, следует заранее обратиться к врачу, который пропишет соответствующее лекарство от тошноты.

Напомним, перед длительной поездкой в отдельном внимании нуждается также и сам автомобиль – вот 7 вещей, которые нужно проверить перед выездом.