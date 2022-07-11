Як уникнути закачування в машині: поради для водія і пасажирів

Найбільше схильні відчувати нудоту під час їзди діти, вагітні жінки та люди, котрі страждають на мігрень

Влітку пекельна спека у салоні автомобіля – не єдина проблема під час подорожей. Оскільки тепла пора року – традиційний сезон поїздок на далеку відстань, гостро постає питання закачування в дорозі. Доїхати до дачі чи відвезти дітей у табір може бути проблематично, якщо в салоні когось постійно нудить.

Як пише автоблогерка Лорен Фікс, найчастіше схильністю до закачування під час поїздки страждають діти у віці від 2 до 12 років, вагітні жінки і люди, схильні до мігреней. Їхні організми дуже чутливо реагують на відмінність між сигналами, які поступають у мозок від очей та вестибулярного апарату. Око бачить салон машини, який залишається нерухомим відносно водія чи пасажирів, при цьому вестибулярний апарат чітко розуміє – відбувається досить інтенсивний рух.

На щастя, є кілька способів полегшити цей неприємний стан під час подорожі.

Перед поїздкою не варто навантажувати організм жирною чи гострою їжею або вживати алкоголь. Якщо ви вирушаєте на далеку дистанцію за кермом чи на пасажирському сидінні, перед виїздом обирайте легкі для засвоєння страви. Відкласти на інший прийом їжі варто також усе, що раніше уже викликало розлади шлунку.

Натомість м’ятні чи імбирні льодяники, газована вода чи імбирний ель можуть зменшити відчуття нудоти при закачуванні. Їх варто тримати під рукою. Так само як і пакет на випадок, якщо усе ж закачає.

У машині, що рухається, краще дивитись на рухому картинку – тобто у вікно. Людям зі схильністю до закачування не рекомендують читати чи дивитись кіно в дорозі. Саме ці заняття створюють дисбаланс сигналів для мозку. Щоби гармонізувати їх, найкраще буде дивитись у лобове скло. Тобто, пасажира, схильного до нудоти, варто посадити на переднє сидіння або по центру заднього.

Сильні запахи – ще один подразник, який може посилювати нудоту. Тож від автомобільних освіжувачів повітря варто відмовитись, якщо в салоні чутлива людина.

Короткі зупинки, щоби трошки прогулятись на свіжому повітрі, теж можуть збити напад нудоти.

Якщо чутливість до закачування у одного із пасажирів надто велика, варто заздалегідь звернутись до лікаря, який пропише відповідні ліки від нудоти.

Нагадаємо, перед тривалою поїздкою окремої уваги потребує також і сам автомобіль – ось 7 речей, які треба перевірити перед виїздом.