Долгая поездка за рулем: как уберечь спину от боли

Правильная поза позволит сделать поездку более легкой и приятной

Продолжительную поездку в машине могут превратить в испытание не только дети, которым нужно обеспечить комфорт и развлечения в дороге. Боль в спине – еще один непростой "попутчик" водителя. Из-за необходимости долгое время находиться в сидячем положении без возможности изменить позу может страдать поясница или шея и начать болеть мышцы. Кстати, в подобном положении находятся и пассажиры, за тем только исключением, что у них немного больше свободы в перемене позы. Но как сохранить здоровье спины, если вам приходится долго находиться за рулем?

Издание Avtoblog.ua собрало самые распространенные ошибки драйверов, которых они допускают, регулируя водительское кресло. Главная из них – многие выходят из соображений собственного нынешнего комфорта, а не рекомендаций специалистов. Например, слишком сильно откидывают спинку кресла назад, так что оказываются чуть ли не в положении полулежа. В такой позе весь "удар" принимает на себя поясница, постоянно находящаяся в статическом напряжении, к тому же приходится вытягивать шею. Другая крайность – езда в сгорбленной над рулем позиции. Здесь страдает грудной отдел и внутренним органам приходится туго.

Как правильно сидеть за рулем

Как правильно отрегулировать сиденье водителя?

Вспомните, чему вас учили в автошколе – подбородок приподнят, колени немножечко выше бедра, спина касается спинки сиденья поясницей, лопатками и плечами, сама спинка при этом находится в практически вертикальном положении. Это золотой стандарт, при котором тело устает меньше всего. Если эта поза кажется вам не слишком комфортной, воспользуйтесь поясничными подушками для кресла водителя.

От правды не убежишь – первое время ездить так будет неудобно и непривычно. Но если немного постараться и приучить себя к правильной позе, проблем в будущем будет гораздо меньше, а дорога будет утомлять вас ощутимо меньше.

Что делать в пути?

Недаром европейских дальнобойщиков буквально заставляют регулярно делать остановки. Это позволяет не только в принципе отдохнуть, но и выйти подвигаться или даже прилечь в салоне – расслабить мышцы спины. В идеале такую паузу следует делать каждые полтора-два часа и тратить хотя бы ее часть на легкую разминку, которая поможет снять лишнее напряжение и поддержать тонус мышц. Если в месте своей остановки видите что-то вроде турника, непременно воспользуйтесь. Подтягиваться или делать подъем переворотом необязательно, достаточно просто минутку повисеть.

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Как сообщал "Телеграф", водителей просят обращать внимание на признаки усталости и не пренебрегать ими, особенно во время продолжительных поездок.