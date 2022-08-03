Довга поїздка за кермом: як вберегти спину від болю

Правильна поза дозволить зробити поїздку легшою та приємнішою

Тривалу поїздку в машині можуть перетворити на випробування не тільки діти, яким треба забезпечити комфорт і розваги в дорозі. Біль у спині – ще один непростий "попутник" водія. Через необхідність довгий час перебувати у сидячому положенні без можливості змінити позу може затерпнути поперек чи шия і почати боліти м’язи. До речі, у схожому становищі перебувають і пасажири, за тим тільки винятком, що вони мають трошки більше свободи у зміні пози. Тож як зберегти здоров’я спини, якщо вам доводиться довго перебувати за кермом?

Видання Avtoblog.ua зібрало найпоширеніші помилки драйверів, яких вони припускаються, регулюючи водійське крісло. Головна з них – майже всі виходять з міркувань власного нинішнього комфорту, а не рекомендацій спеціалістів. Наприклад, занадто сильно відкидають спинку крісла назад, так що опиняються мало не у положенні напівлежачи. В такій позі весь "удар" приймає на себе поперек, який постійно перебуває у статичній напрузі, до того ж доводиться витягувати шию. Інша крайність – їзда у згорбленій над кермом позиції. Тут страждає грудний відділ та й внутрішнім органам непереливки.

Як правильно сидіти за кермом

Як же правильно відрегулювати сидіння водія?

Згадайте, чого вас вчили в автошколі – підборіддя підняте, коліна трошечки вищі за стегна, спина торкається спинки сидіння попереком, лопатками і плечами, сама спинка при цьому перебуває у практично вертикальному положенні. Це золотий стандарт, при якому тіло втомлюється найменше. Якщо ця поза здається вам не надто комфортною, скористайтесь поперековими подушками для водійського крісла.

Ніде правди діти – перший час їздити так буде незручно і незвично. Але якщо трошки постаратись і привчити себе до правильної пози, проблем у майбутньому буде значно менше, а дорога втомлюватиме вас відчутно менше.

Що робити у дорозі?

Недарма європейських далекобійників буквально змушують регулярно робити зупинки. Це дає змогу не тільки в принципі перепочити, але й вийти порухатись або навіть прилягти у салоні – розслабити м’язи спини. В ідеалі таку паузу варто робити кожні півтори-дві години і витрачати хоча б її частину на легку руханку, яка допоможе зняти зайву напругу і підтримати тонус м’язів. Якщо у місці своєї зупинки бачите щось подібне до турніка, неодмінно скористайтесь. Підтягуватись чи робити підйом переворотом необов’язково, достатньо просто хвилинку повисіти.

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Як повідомляв "Телеграф", водіїв просять звертати увагу на ознаки втоми і не нехтувати ними, особливо під час тривалих поїздок.