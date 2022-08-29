Правильное использование кондиционера в авто: простые правила, которые знают далеко не все

Следование простым инструкциям поможет прибору, а также сохранит качество воздуха в салоне автомобиля

Почти все современные автомобили оборудованы системой кондиционирования, но далеко не все водители знают, как правильно и безопасно пользоваться этим прибором. Банальное включение и выключение кондиционера имеют свои нюансы, но они помогут продлить продолжительность его эксплуатации. Об этом рассказали на портале "Автофишки".

Как правильно включить кондиционер в авто?

Если автомобиль стоял на парковочной площадке длительное время и под действием прямых солнечных лучей, то его обязательно нужно проветрить перед тем, как включать систему кондиционирования. Такие действия предпринимаются для того, чтобы выпустить из машины горячий воздух (путем создания сквозняка), а также, чтобы облегчить работу прибора.

После этой манипуляции включаем кондиционер следующим образом:

Запускаем двигатель (кондиционер на этом этапе выключен). Затем устанавливаем необходимую температуру и включаем кондиционер на минимальное обдувание. Ждем несколько минут на минимальном обдуве, а затем увеличиваем скорость или ставим автоматический режим охлаждения.

Следует отметить, что в режиме автоматического обдува срабатывает еще и режим рециркуляции воздуха по салону, поэтому кондиционер показывает большую эффективность охлаждения.

Как правильно отключать кондиционер?

Систему охлаждения рекомендуют выключать за несколько минут до момента, когда автомобиль будет парковаться. Перед этим необходимо перевести прибор в усиленный режим обдува, чтобы он просушил всю накопившуюся влагу. Это поможет не только продлить жизнь прибору, но и сохранить свежесть воздуха в салоне.

Можно ли включать кондиционер на ходу?

Запрета на это нет, но следует обращать внимание на мощность вашего двигателя. Чем меньше объем, тем больший удар может получить двигатель при включении кондиционера на высоких оборотах.

Ранее "Телеграф" сообщал, как понять, что система охлаждения воздуха в автомобиле вышла из строя.