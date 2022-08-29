Правильне використання кондиціонера в авто: прості правила, які знають далеко не всі

Дотримання простих інструкцій допоможе приладу, а також збереже якість повітря в салоні автомобіля

Майже всі сучасні автомобілі обладнані системою кондиціонування, але далеко не всі водії знають як правильно та безпечно користуватися цим приладом. Банальне увімкнення та вимкнення кондиціонера мають свої нюанси, але саме вони допоможуть продовжити тривалість його експлуатації. Про це розповіли на порталі "Автофішки".

Як правильно включити кондиціонер в авто?

Якщо автомобіль стояв на паркувальному майданчику тривалий час та ще й під дією прямих сонячних променів, то його обов'язково треба провітрити перед тим, як вмикати систему кондиціонування. Такі дії робляться для того, аби випустити з машини гаряче повітря (шляхом створення протягу), а також, щоб полегшити роботу приладу.

Після цієї маніпуляції вмикаємо кондиціонер наступним чином:

Запускаємо двигун (кондиціонер на цьому етапі вимкнений). Потім встановлюємо необхідну температуру і вмикаємо кондиціонер на мінімальне обдування. Чекаємо кілька хвилин на мінімальному обдуванні, а потім збільшуємо швидкість чи ставимо автоматичний режим охолодження.

Варто зазначити, що у режимі автоматичного обдування спрацьовує ще й режим рециркуляції повітря по салону, тому кондиціонер показує більшу ефективність охолодження.

Як правильно вимикати кондиціонер?

Систему охолодження радять вимикати за кілька хвилин до моменту, коли автомобіль буде паркуватися. Перед цим необхідно перевести прилад в посилений режим обдування, щоб він просушив всю накопичену вологу. Це допоможе не тільки продовжити життя приладу, але й зберегти свіжість повітря в салоні.

Чи можна включати кондиціонер на ходу?

Заборони на це немає, але варто звертати увагу на потужність вашого двигуна. Чим менший об'єм, тим більший удар може отримати двигун під час вмикання кондиціонера на високих обертах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як зрозуміти, що система охолодження повітря в автомобілі вийшла з ладу.