Треснет 100%: как нельзя размораживать лобовое стекло в авто, 5 частых ошибок

Только не надо лить кипяток на стекло!

Одной из самых распространенных проблем для водителей зимой является замерзшее стекло автомобиля. При морозе и повышенной влажности оно может укрыться таким толстым слоем льда и снега, что автомобилист вынужден утром потратить 15-20 минут на разморозку. Конечно, опоздав на работу.

Чтобы ускорить этот процесс, водители часто прибегают к опасным методам, из-за которых стекло может треснуть. Рассказываем как не нужно делать.

Лить кипяток

Казалось бы, что это логический способ размораживания, но использование кипятка может нанести вред вашему автомобилю. Резкое изменение температуры может привести к трещинам и сколам на стекле, а также повредить уплотнение.

Греть феном

Пытаясь сократить время ожидания размораживания, водители часто прибегают к использованию фена. Однако важно помнить, что большая температура может вызвать трещины и деформацию стекла.

Включать дворники

Этот логический шаг, на первый взгляд, на замерзшем стекле может привести к царапинам и порче самого механизма дворников. Сделав так несколько раз, автомобилист 100% увидит микроцарапины на лобовом стекле автомобиля. А в темное время суток они будут очень мешать, особенно при свете фар других участников дорожного движения.

Включать горячий воздух в печке

Желание быстро разморозить стекло может выходить боком, поскольку использование горячего воздуха в печке может привести к трещинам и повреждениям лобового стекла. Возможно, не с первого раза, но это 100% рано или поздно произойдет. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются владельцы авто Tesla.

Размораживать специальными жидкостями

Применение большого количества размораживающей жидкости может быть не только неэффективным, но и вредным для вашего автомобиля. Значительное количество жидкости стекает под капот, может повредить радиатор и другие элементы системы охлаждения.

А вот как правильно это делать, "Телеграф" рассказывал раньше. Есть несколько способов быстро и безопасно разморозить стекло автомобиля.