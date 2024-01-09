Трісне 100%: як не можна розморожувати лобове скло в авто, 5 частих помилок

Тільки не треба лити окріп на скло!

Однією з найпоширеніших проблем для водіїв взимку стає замерзле скло автомобіля. При морозі та підвищеній вологості воно може вкритися таким товстим шаром льоду та снігу, що автомобіліст змушений витрачати вранці 15-20 хвилин. Звісно, запізнившись на роботу.

Щоб пришвидшити цей процес, водії часто вдаються до небезпечних методів, через які скло може тріснути. Розповідаємо, як не потрібно робити.

Лити окріп

Здавалося б, що це логічний спосіб розмороження, але використання кип'ятку може завдати шкоди вашому автомобілю. Різка зміна температури може призвести до тріщин та сколів на склі, а також пошкодити ущільнення.

Гріти феном

Намагаючись скоротити час очікування розмороження, водії часто вдаються до використання фена. Однак важливо пам'ятати, що велика температура може також викликати тріщини та деформації скла.

Вмикати двірники

Цей логічний крок, на перший погляд, на замерзлому склі може призвести до подряпин та псування самого механізму двірників. Зробивши так кілька разів, автомобіліст 100% побачить мікроподряпини на лобовому склі автомобіля. А в темну пору доби вони будуть дуже заважати, особливо при світлі фар інших учасників дорожнього руху.

Вмикати гаряче повітря в пічці

Бажання швидко розморозити скло може виходити боком, оскільки використання гарячого повітря в пічці може призвести до тріщин та пошкоджень лобового скла. Можливо, не з першого разу, але це 100% рано чи пізно станеться. Особливо часто з такою проблемою зіштовхуються власники авто Tesla.

Розморожувати спеціальними рідинами

Застосування великої кількості розморожувальної рідини може бути не тільки неефективним, але й шкідливим для вашого авто. Значна кількість рідини стікає під капот, може пошкодити радіатор та інші елементи системи охолодження.

А ось як правильно це робити, "Телеграф" розповідав раніше. Є кілька способів швидко та безпечно розморозити скло автомобіля.