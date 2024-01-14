Щетки "дворников" не будут обмерзать и будут чистить стекло без разводов: зимний лайфхак за 50 грн

Это стоит меньше, чем обед в кафе

Зимой, когда температура воздуха скачет то вверх, то вниз, часто происходит так, что щетки дворников лобового стекла обмерзают. Очень часто они полностью покрываются льдом.

Но самое неприятное, когда щетки размерзаются, и на их конструкции остается грязная смесь из талого снега, льда, соли и реагентов. Если их включить, на стекле будут оставаться достаточно четкие полосы и разводы.

К счастью, этого нельзя избежать. Есть эффективный зимний лайфхак, который стоит меньше, чем обед в кафе. А хватит вам этого средства на всю зиму.

Как избежать загрязнения щеток

Для того чтобы избежать обмерзания щеток "дворников", необходимо взять за правило использовать специальную силиконовую смазку. Лучше всего применять его только на те места, где крепится коромысло к каркасу. А стоит в обычных автомагазинах или на заправках эта смазка от 50 гривен.

После того как смазали коромысла, не забывайте вытереть резиновые части щеток досуха, чтобы на стекле не оставались жирные полосы. Как долго может действовать такая обработка? При самых плохих дорожных условиях силиконовая смазка может продолжать действовать около 150 километров пути. Но и дальше столь крупных наростов грязного льда, как раньше, уже не будет.

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