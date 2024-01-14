Щітки "двірників" не обмерзатимуть і чиститимуть скло без розводів: зимовий лайфхак за 50 грн

Це коштує менше, ніж обід в кафе

Узимку, коли температура повітря скаче то вгору, то вниз, часто стається так, що щітки двірників лобового скла обмерзають. Дуже часто вони повністю вкриваються льодом.

Але найприкріше, коли щітки розмерзаються, і на їхній конструкції залишається брудна суміш з розталого снігу, льоду, солі та реагентів. Якщо їх увімкнути, на склі будуть залишатися досить виразні смуги та розводи.

На щастя, цього можна уникнути. Є дієвий зимовий лайфхак, який коштує менше, ніж обід у кафе. А вистачить вам цього засобу на всю зиму.

Як уникнути забруднення щіток

Для того, щоб уникнути обмерзання щіток "двірників", необхідно взяти за правило використовувати спеціальне силіконове мастило. Найкраще застосовувати його тільки на ті місця, де кріпиться коромисло до каркасу. А коштує у звичайних автомагазинах чи на заправках це мастило від 50 гривень

Після того, як змастили коромисла, не забувайте витерти гумові частини щіток насухо, щоб на склі не залишалися жирні смуги. Як довго може діяти така обробка? При найгірших дорожніх умовах силіконове мастило може продовжувати діяти близько 150 кілометрів шляху. Але і далі таких великих наростів брудного льоду, як раніше, уже не буде.

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