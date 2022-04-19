КНДР готова дати притулок путіну і нове ім’я — Кон-Чен-Ий: найсмішніші анекдоти про кривавого диктатора
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Український народ не втрачає оптимізму і в кожній дії російського окупанта знаходить щось смішне. І такого, повірте, чимало. Раніше "Телеграф" показував найкращі меми та смішні картинки про провали росіян в Україні, а тепер представляємо до вашої уваги добірку анекдотів тільки про путіна.
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі жарти із соцмереж про кривавого диктатора, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.
путін:
— В Україні з нами воюють не тільки місцеві птахи, а також місцева свійська худоба, яка в полях залишає після себе протипіхотні міни сповільненої дії…
- Як проходить модернізація армії росії? — спитали в путіна.
- Ми модернізували наш надводний крейсер "Москва" в підводний…
В цивілізованих країнах Конституція гарантує регулярну зміну влади. В росії влада гарантує регулярну зміну Конституції.
За голову путіна оголосили винагороду в 1 млн доларів. Якщо з головою виникнуть труднощі, тоді можна хоча б ногу або руку путіна…
путін до себе підпускає тільки одну людину, це лукашенко. путіна можна зрозуміти, він же чоловік і в нього є свої потреби…
Щоб ваш настрій і надалі був веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів: про санкції в росії та смерть путіна.