КНДР готова приютить путина и дать новое имя — Кон-Чен-Ый: самые смешные анекдоты о кровавом диктаторе
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Украинский народ не теряет оптимизма и в каждом действии российского оккупанта находит что-то смешное. И такого, поверьте, немало. Ранее "Телеграф" показывал лучшие мемы и смешные картинки о провалах россиян в Украине, а теперь представляем вашему вниманию подборку анекдотов только о путине.
"Телеграф" собрал в этом материале лучшие шутки из соцсетей о кровавом диктаторе, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.
путин:
— В Украине с нами воюют не только местные птицы, а также местный скот, который в полях оставляет после себя противопехотные мины замедленного действия…
– Как проходит модернизация армии россии? — спросили у путина.
– Мы модернизировали наш надводный крейсер "Москва" в подводный…
В цивилизованных странах Конституция гарантирует регулярную смену власти. В россии власти гарантируют регулярное изменение Конституции.
За голову путина объявили вознаграждение в 1 млн долларов. Если с головой возникнут трудности, тогда можно хотя бы ногу или руку путина.
путин к себе подпускает только одного человека, это лукашенко. путина можно понять, он же мужчина и у него есть свои нужды…
Чтобы ваше настроение и дальше было веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток: о санкциях в россии и смерти путина.