Щодня боюся спати, щоб не проспати смерть путіна…: нові смішні жарти про росіян
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Якщо робити висновок із кількості та швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні триває війна. Нові жарти здебільшого на військову тематику, про смерть кривавого диктатора путіна чи непросту долю "простих росіян".
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти із соцмереж про президента рф і росіян, які піднімуть настрій усім українцям.
Дзвонить власник Coca-Cola до медведєва:
- Чи хочете Ви за 5 мільярдів доларів в рік, змінити прапор росії на червоний, під колір Coca-Cola?
- Тяжко одразу відповісти, мушу подумати…
медведєв дзвонить до путіна:
- Володя, коли у нас закінчується контракт з Aquafresh?
Росіяни! Перестаньте говорити, що вас всі недолюблюють. Це не правда - вас всі ненавидять!
Пропоную уповільнювачі руху типу Лежачий поліцейський перейменувати в Труп мо***ля. Скажіть, приємніше через нього буде їхати!
- Тату, чому в "Зоряних війнах" немає мо***лів?
- Тому що це майбутнє, синку…
Як козак шаблею блисне, мо***ль в штани дрисне!
Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка.