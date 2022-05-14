Щодня боюся спати, щоб не проспати смерть путіна…: нові смішні жарти про росіян

Попри війну, українці не втрачають позитиву та оптимізму

Якщо робити висновок із кількості та швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні триває війна. Нові жарти здебільшого на військову тематику, про смерть кривавого диктатора путіна чи непросту долю "простих росіян".

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти із соцмереж про президента рф і росіян, які піднімуть настрій усім українцям.

Дзвонить власник Coca-Cola до медведєва: - Чи хочете Ви за 5 мільярдів доларів в рік, змінити прапор росії на червоний, під колір Coca-Cola? - Тяжко одразу відповісти, мушу подумати… медведєв дзвонить до путіна: - Володя, коли у нас закінчується контракт з Aquafresh?

Росіяни! Перестаньте говорити, що вас всі недолюблюють. Це не правда - вас всі ненавидять!

Пропоную уповільнювачі руху типу Лежачий поліцейський перейменувати в Труп мо***ля. Скажіть, приємніше через нього буде їхати!

- Тату, чому в "Зоряних війнах" немає мо***лів? - Тому що це майбутнє, синку…

Як козак шаблею блисне, мо***ль в штани дрисне!

Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка.