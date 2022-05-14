Каждый день боюсь спать, чтобы не проспать смерть путина…: новые смешные шутки о россиянах
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Если делать вывод из количества и скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война. Новые шутки в большинстве своем на военную тематику, о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян".
"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты из соцсетей о президенте рф и россиянах, которые поднимут настроение всем украинцам.
Звонит владелец Coca-Cola медведеву:
- Хотите ли Вы за 5 миллиардов долларов в год, сменить флаг россии на красный, под цвет Coca-Cola?
- Трудно сразу ответить, должен подумать…
медведев звонит путину:
– Володя, когда у нас заканчивается контракт с Aquafresh?
Россияне! Перестаньте говорить, что вас все недолюбливают. Это не правда – вас все ненавидят!
Предлагаю замедлители движения типа Лежачий полицейский переименовать в Труп мо***ля. Скажите, приятнее через него будет ехать!
- Папа, почему в "Звездных войнах" нет мо***лей?
- Потому что это будущее, сынок…
Как казак саблей блеснет, мо***ль в брюки дрыснет!
Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка.