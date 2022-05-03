Любовь это… когда он дарит тебе "Джавелина"! Лучшие шутки о войне в Украине
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Украинцы – это народ, который даже во время войны найдет повод посмеяться. Пожалуй, оптимизм и хорошее чувство юмора заложены в генетическом коде украинского народа.
Раньше мы уже делились с вами анекдотами о россиянах, а теперь собрали подборку шуток о войне в нашей стране.
Цель второй фазы операции — захват всей Южной Украины. Целью первой операции было захват всей Украины. Цель третьей фазы будет бежать из Донбасса с минимальными потерями. Четвертая – отстоять москву.
Количество участников парада на 9 мая в москве будут определять Вооруженные Силы Украины…
- Что будет, если дерьмо смешать с кокаином?
- Оно заговорит и предложит нанести ядерный удар по Украине…
- А можешь меня хлопнуть по жопке?
- Ну, я немного стыжусь…
- Просто представь что я рус… Тихо, тихо, положи нож!
Европа сейчас похожа на того самого мужика, который готов ради тебя на все, но не сегодня!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.