Любовь это… когда он дарит тебе "Джавелина"! Лучшие шутки о войне в Украине

Даже в самых сложных ситуациях мы находим над чем посмеяться

Украинцы – это народ, который даже во время войны найдет повод посмеяться. Пожалуй, оптимизм и хорошее чувство юмора заложены в генетическом коде украинского народа.

Раньше мы уже делились с вами анекдотами о россиянах, а теперь собрали подборку шуток о войне в нашей стране.

Цель второй фазы операции — захват всей Южной Украины. Целью первой операции было захват всей Украины. Цель третьей фазы будет бежать из Донбасса с минимальными потерями. Четвертая – отстоять москву.

Количество участников парада на 9 мая в москве будут определять Вооруженные Силы Украины…

- Что будет, если дерьмо смешать с кокаином? - Оно заговорит и предложит нанести ядерный удар по Украине…

- А можешь меня хлопнуть по жопке? - Ну, я немного стыжусь… - Просто представь что я рус… Тихо, тихо, положи нож!

Европа сейчас похожа на того самого мужика, который готов ради тебя на все, но не сегодня!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.