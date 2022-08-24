Раніше в Криму пісок потрапляв у труси від морської хвилі, а тепер від вибухової: веселі жарти та приколи про росіян

Попри всі жахи війни, українці не втратили здатності жартувати та сміятися.

Щоб не збожеволіти від новин, українці активно і навіть зло висміюють ворогів, щодня генеруючи величезну кількість жартів про окупантів та їхню недалекість, а також тепло жартують над українськими захисниками і навіть іронізують над собою. Все це дає українцям сили бути в тонусі та захищати свою свободу та країну.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі жарти із соцмереж, які піднімуть настрій усім українцям без винятку. Вашій увазі — анекдоти, мем і смішні картинки про росію, росіян та їх "фюрера". А також трохи позитивних жартів про українців та їхню волю до перемоги.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.