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Раніше в Криму пісок потрапляв у труси від морської хвилі, а тепер від вибухової: веселі жарти та приколи про росіян

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Раніше в Криму пісок потрапляв у труси від морської хвилі, а тепер від вибухової: веселі жарти та приколи про росіян Новина оновлена 24 серпня 2022, 09:54

Попри всі жахи війни, українці не втратили здатності жартувати та сміятися.

Щоб не збожеволіти від новин, українці активно і навіть зло висміюють ворогів, щодня генеруючи величезну кількість жартів про окупантів та їхню недалекість, а також тепло жартують над українськими захисниками і навіть іронізують над собою. Все це дає українцям сили бути в тонусі та захищати свою свободу та країну.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі жарти із соцмереж, які піднімуть настрій усім українцям без винятку. Вашій увазі — анекдоти, мем і смішні картинки про росію, росіян та їх "фюрера". А також трохи позитивних жартів про українців та їхню волю до перемоги.

Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.

Теги:
#Сміх #Гумор #Приколи #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти